Yakında temeli atılacak

MODEF Yönetim kurulu Başkanı Yavuz Uğurdağ, yeni fuar alanıyla alakalı temel atma sürecinin yakın zamanda yapılacağını duyurdu.

Uğurdağ, yeni mobilya fuar alanıyla alakalı ilgili ilk kez konuştu. Uğurdağ, mobilya İhtisas Organize sanayi bölgesinde ayrılan 120 bin metre kare alanda yeni fuar alanının temel atma sürecinin başladığını belirterek, yakın zamanda temel atma çalışmasını yapıp Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yetkililerden destek almak için çalışma başlatacaklarını söyledi.