Meteoroloji’den edinilen bilgilere göre sıcak hava İnegöl’ü terk ediyor ve yerini soğuk havaya bırakıyor. Hava sıcaklığı Salı günü 10 derece birden düşecek ve yağmur etkili olacak.

Pazartesi günü (bugün) hava sıcaklığı 23 derece iken Salı günü sıcaklıklar 13 dereceye kadar düşecek. Salı günü sağanak yağış beklenirken, özellikle Çarşamba günü hava sıcaklığı 4 dereceye kadar düşecek.

KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Çarşamba günü yüksek kesimlerde kar yağışı beklenirken, merkezde de soğuk havanın etkili olması bekleniyor.

HAFTAYA HAVA YAĞMURLU

Perşembe ve Cuma günü ise hava sıcaklığı kademeli olarak yükselirken, yağış beklenmiyor. Cumartesi ve Pazar günü hava parçalı bulutlu ve sıcaklık 19 derece iken, Pazartesi gününden itibaren İnegöl’de sağanak sağış bekleniyor.