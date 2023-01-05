İnegöl girişine yapılması planlanan yeni hükümet konağı için bölgede ağaç söküm işlemi sabah saatlerinde başladı.

Kamuoyunu uzun süredir meşgul eden İnegöl girişindeki yeşil alana yapılacak olan yeni hükümet konağı için ağaç söküm işlemi sabah saatlerinde başladı.

17 AĞAÇ TAŞINACAK

Bölgede 17 ağacın söküleceği ve Akhisar bölgesinde kampüsün bulunduğu bölgeye dikileceği öğrenildi.

YERİ TEPKİLERE NEDEN OLMUŞTU

Yer konusunda tepkilere neden olan hükümet konağı için Saadet Partisi üyeleri bölgeye giderek protestolarda bulunmuş, hükümet konağının “Yeni İnegöl Bölgesine” yapılmasını istemişti.

ELEŞTİRİLERE CEVAP VERMİŞTİ

Başkan Taban ise eleştirilere cevap vererek kamuoyunda buranın en doğru yer olmadığını diyebiliriz, başka yer var mıydı gibi değerlendirebiliriz, mevcut değerlendirmelerin içerisinde tercih edilen bir yer oldu demişti.