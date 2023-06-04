Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni kabinin Resmi Gazete'de yayımlanması ile birlikte Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde Erdoğan'a açık destek veren Cumhubaşkanı adayı Sinan Oğan, hakkındaki 'pazarlık' iddalarına da cevap verdi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde açıkladığı yeni kabinesini Resmi Gazete'de yer aldı.

14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olan ve ikinci tur seçimlerinde desteğini Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yana kullanan Sinan Oğan ise, yeni kabinenin açıklanması ardından hakkındaki pazarlık iddialarına da yanıt verdi.

Sinan Oğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yeni kabinenin ülkemize ve milletimize hayırlara vesile olmasını diledi.

https://twitter.com/DrSinanOgan/status/1665085287788052485

Oğan, paylaşımında, "İlk gün de söylediğimiz gibi Sn. Cumhurbaşkanı ile bizim herhangi bir makam pazarlığımız olmamış, ilkeler bazında bir bir anlaşmamız söz konusu olmuştur. O sebeple ilk günden beri ismimiz üzerinde yürütülen “pazarlık” vs gibi spekülasyonların ne kadar yersiz ve iftira amaçlı olduğu bir kez daha görülmüştür. Başta ekonomi ve sığınmacılar olmak üzere önümüzdeki süreçte ilkelerimizin hayata geçirilişine hep beraber şahit olacağız inşallah…" ifadelerini kullandı.