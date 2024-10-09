Mineral bakımından zengin olan ve kolay sindirilebilir protein içeriği ile insan sağlığı için oldukça yararlı olan ceviz, Bursa’da p azar tezgahlarında yerini aldı.Esmanur GÜLBAHAR / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Herkes Duysun ekibi, Bursa pazarlarının nabzını tutmaya devam ediyor. Bu hafta Bursa pazarlarında, cevizin 100 liradan satıldığı tezgahlarda yoğunluk gözlemleniyor.

BURSA’DA EN UCUZ CEVİZİN KİLOSU 100 LİRA

Faydalarının yanı sıra Türk mutfağında da oldukça önemli bir yere sahip olan cevizin kilosu, Bursa pazarlarında 100 ila 120 lira arasında satışa sunuluyor. Taze ceviz lezzetini kaçırmamak isteyen vatandaşlar tezgahlarda yoğunluk oluşturuyor.

BURSA’DA KABUĞUNA SIĞMAYAN LEZZETE YOĞUN İLGİ

Bursa Tuz Pazarı’nda cevizin kilosunu 100 liradan satışa sunan esnaf Salih Koca, cevizin bu sezonki durumu ile ilgili Herkes Duysun muhabirine konuştu.

İnce kabuklu taze cevizlerinin kurtlanma ve çürümeye karşı oldukça dayanıklı olduğunun altını çizen esnaf Koca, “İlerleyen dönemde ceviz fiyatları yükselecek gibi görünüyor. Bu yıl cevizin az olduğunu çevremden de duyuyorum. Bazı müşteriler çerezlik alıyor, bazı müşteriler ise tatlı için tercih ediyor. İlgi, oldukça yoğun.” şeklinde konuştu.