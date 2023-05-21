Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap seçer, kentin takımı Yeni Mersin İdmanyurdu’nun 2. Lige yükselme mücadelesinde Yomraspor ile mücadele ettiği şampiyonluk maçına giderek destek verdi. TFF 3.Lig 1. Grupta oynanan karşılaşmayı 5-1 kazanarak şampiyon olan kırmızı-lacivertliler 2.lige yükseldi.MERSİN (İGFA) - Yeni Mersin İdman Yurdu’nun ev sahipliğinde Mersin Stadyumu’nda gerçekleşen mücadeleyi Başkan Seçer ile birlikte Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Yeni Mersin İdman Yurdu Kulüp Başkanı Metin Saltık, CHP Mersin Milletvekilleri Mehmet Emin Ekmen ile Talat Dinçer ve Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit izledi.

TFF 3. Lig 1. Grupta 29 haftadır liderliğini sürdüren Exenpay Yeni Mersin İdman Yurdu sezonun son maçı olan 34. Hafta mücadelesinde Yomrasporu 5-1 mağlup etti. Maçın ilk dakikalarından itibaren rakibinin üzerinde yoğun baskı kuran kırmızı-lacivertlilerin gollerini Umut Aydın, Tunç Murat Behram, Erdem Onur Beytaş ve Furkan Güneş atarken, Yomraspor’un tek golünü ise Hasan Kaşıkara kaydetti.

Binlerce Mersinlinin 90 dakika boyunca şampiyonluk şarkıları seslendirdiği mücadele sonrasında gelen şampiyonluğu ayakta alkışlayan Başkan Seçer, sevgi gösterisinde bulunan taraftarları selamlayarak, yaşanan mutluluğa eşlik etti.

Galibiyet sonrası sahaya inen Başkan Seçer, taraftarlar tarafından “Büyük Başkan” ve “Mersin seninle gurur duyuyor” sloganıyla karşılaştı. Kırmızı-Lacivertli oyuncuları da tebrik eden Başkan Seçer, “Kentimizin takımına hayırlı olsun. Yeni Mersin İdman Yurdu’muz şampiyon oldu. Gelecek yıl daha zorlu bir ligde oynayacağız ama hep beraber, idarecisinden malzemecisine, antrenöründen büyük taraftarımıza hep beraber çok daha güzel günleri getireceğiz. Hayırlı olsun Mersin’imize” ifadelerini kullandı.