Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın “Sıhhiye Çok Katlı Otoparkı’nda teknolojik ve modern bir dönüşüme imza atıyoruz” diyerek duyurduğu Sıhhiye Çok Katlı Otoparkı Yenileme ve Kütüphane Projesi’nde çalışmalar tamamlandı.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın, “Sıhhiye Çok Katlı Otoparkı'nda teknolojik ve modern bir dönüşüme imza atıyoruz” diyerek duyurduğu Sıhhiye Çok Katlı Otoparkı Yenileme ve Kütüphane Projesi’nde çalışmalar tamamlandı.

Otoparkta başlatılan kapsamlı yenileme ve onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından yapının ilk katı da ‘yeni nesil gençlik merkezi’ne dönüştürüldü. Merkez, Büyükşehir Genç Akademi Kafe Sıhhiye adıyla önümüzdeki günlerde hizmet vermeye başlayacak.

YAVAŞ: “ÖĞRENCİLERİMİZ ÜCRETSİZ OLARAK ERİŞEBİLECEK”

Projeyi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla duyuran Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Sıhhiye Çok Katlı Otoparkı Yenileme ve Kütüphane Projesi bu ay hizmete giriyor. Yeni nesil gençlik merkezinde: Sessiz kütüphane, 1000 metrekarelik kafeterya, eğitim semineri alanları, ücretsiz internet… Tüm alanlara öğrencilerimiz tarafından ücretsiz olarak erişilebilecek” ifadelerini kullandı.

ÖĞRENCİLER ÜCRETSİZ FAYDALANACAK

Otoparkın birinci katındaki 500 metrekarelik alanın kütüphane dönüştürülmesiyle, bölgede bulunan üniversiteler ve öğrencilerin ihtiyacını karşılayacak. Otoparkın zemin katında ise 1000 metrekarelik alana kafeterya yapıldı. 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet verecek olan kütüphane ve kafeteryadan öğrenciler ücretsiz faydalanacak.

Ücretsiz internet hizmetini de olacağı merkezde; gençlerin ders çalışıp, eğitim seminerleri düzenleyebileceği alanların yanı sıra sessiz kütüphane ve kafeterya gibi pek çok donatı yer alıyor.

YENİ NESİL GENÇLİK MERKEZİ

Büyükşehir Genç Akademi Kafe Sıhhiye’nin çok yakında vatandaşların hizmetine açılacağını belirten ABB Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Aile Yaşam Merkezleri Şube Müdürü Şinasi Örün, şunları söyledi:

“Genç Akademi; gençlerin eğitim toplantıları düzenleyebileceği, sosyal ve kültürel faaliyetler gerçekleştirebileceği, içerisinde kafeteryası ve sessiz kütüphanesi bulunan, internet hizmeti bulunan ve gençlerin tamamen ücretsiz olarak faydalanabileceği bir alan. Aslında tam anlamıyla yeni nesil bir gençlik merkezi olacak. Gençlerimiz 09.00-21.00 saatleri arasında bu alandan yararlanabilecek.”