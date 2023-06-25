Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 4 Temmuz’dan itibaren noterlerde gayrimenkul satışı ve taşınmaz satışı yapılabileceğini belirterek, yeni noterlik uygulamalarına ilişkin bilgi verdi.ANKARA (İGFA) - Yeni noter uygulamasına ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, özellikle taşınmaz satışı ile ilgili tapudaki yoğunluğu giderecek, vatandaşların işlemlerini daha hızlı ve daha kısa süre içerisinde yapmasını sağlayacak uygulamanın 4 Temmuz’dan itibaren düzenlemeye geçeceğini duyurdu.

NÖBETÇİ NOTERLER DEVREYE GİRİYOR

Söz konusu uygulamayı 'bürokrasiyi azaltacak önemli bir düzenleme' olarak nitelendiren Bakan Tunç, "Artık bundan sonra 4 Temmuz'dan itibaren noterlerimizde gayrimenkul satışı, taşınmaz satışı yapılabilecek, bu tabi önemli çünkü noterlerimiz artık nöbetçi noter uygulaması ile hafta sonunda da açık oluyorlar. Dolayısıyla taşınmaz satışı tapu, resmi dairelerinde sadece hafta içi yapılabilirken, şimdi noterlerde de bu imkan getirildiği için hafta sonlarında da taşınmaz satışı gerçekleşmiş olacak 4 Temmuz’dan itibaren. Geçen yasama dönemimizde son yargı paketlerinden birinde yasalaştırdığımız bir konuydu, bu da bürokrasinin azaltılması noktasında, vatandaşlarımıza kolaylık sağlanması noktasında çok önemli bir düzenlemeydi ve uygulaması da 4 Temmuz’dan itibaren başlamış olacak, bunun da hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.