Ev, arsa ya da iş yeri... Gayrimenkul satışlarında yeni dönem 4 Temmuz'dan itibaren başlıyor.

Gayrimenkul satışlarında yeni dönem başlıyor. 4 Temmuz'dan itibaren gayrimenkul satış sözleşmeleri noterlerden yapılabilecek.

Sadece konut değil, ofis, dükkan, arsa ve tarla gibi tüm taşınmazların alım-satım işlemi noterlerde yapılabilecek.

Yeni noterlik uygulamalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 4 Temmuz’dan itibaren noterlerde gayrimenkul satışı ve taşınmaz satışı yapılabileceğini söyledi.

Özellikle taşınmaz satışı ile ilgili tapudaki yoğunluğu gidereceği gibi vatandaşların işlemlerini daha hızlı ve daha kısa süre içerisinde yapmasını sağlayacak uygulamanın 4 Temmuz itibariyle hayata geçeceğini belirten Bakan Tunç, "Yeni noter uygulaması bürokrasiyi azaltacak önemli bir düzenleme. Artık bundan sonra 4 Temmuz'dan itibaren noterlerimizde gayrimenkul satışı, taşınmaz satışı yapılabilecek, bu tabi önemli çünkü noterlerimiz artık nöbetçi noter uygulaması ile hafta sonunda da açık oluyorlar. Dolayısıyla taşınmaz satışı tapu, resmi dairelerinde sadece hafta içi yapılabilirken, şimdi noterlerde de bu imkan getirildiği için hafta sonlarında da taşınmaz satışı gerçekleşmiş olacak 4 Temmuz’dan itibaren. Geçen yasama döneminde son yargı paketlerinden birinde yasalaştırdığımız bir konuydu, bu da bürokrasinin azaltılması noktasında, vatandaşlarımıza kolaylık sağlanması noktasında çok önemli bir düzenlemeydi ve uygulaması da 4 Temmuz’dan itibaren başlamış olacak" diye konuştu.

NOTERLER BİRLİĞİ’NDEN RANDEVU ALINMASI GEREKİYOR

Satış işlemini noterden yapmak isteyenler Türkiye Noterler Birliği’nin elektronik randevu uygulamasından başvuru yapacak.

Sisteme tarafların bilgileri, taşınmazın emlak vergi değeri ile taraflar arasında belirlenen satış bedeli gibi bilgiler işlenecek ve belgeleri yüklenecek.

Noterler, başvuruyu Tapu ve Kadastro Paylaşım Sistemi üzerinden sorgulayacak.

Satış işlemine mani bir durum yoksa taraflara randevu verilecek.

TAPU HARCININ YANI SIRA NOTER ÜCRETİ DE ÖDENECEK

Tapu dairesinde yapılan işlemlerde satış bedelinin yüzde 4’ü kadar tapu harcı ödeniyor.

Noterlerde buna ek bir ücret daha alınacak. Taşınmazın değerine göre bu ücret 500 liradan az ve 4 bin liradan fazla olamayacak.