Türkiye Ortak Tarım Politikası Ağı 26 Bölgesel İzleme ve Değerlendirme Komitesi'nin toplantısı Bursa’da gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - AB Tarım sektörünün hem yerel hem de küresel zorluklarla başa çıkmasını sağlamak amacıyla kabul edilen Yeni Ortak Tarım Politikası kapsamında Bursa'da gerçekleştirilen toplantıda, Avrupa Birliği'nin Ortak Tarım Politikası (OTP) çerçevesinde Türkiye'nin kırsal kalkınma programları konusundaki gelişimi ele alındı.

Ortak Tarım Politikası Ağı'nın genel amaçlarına dikkat çekilirken, Türkiye'de yaygınlaştırılması ve bölgelerin ihtiyaçlarına uygun stratejiler geliştirilmesi gerektiği vurgulandı.

Bursa Vali Yardımcısı Salih Altun, tarımın ülkemizde GSYH içerisindeki payına baktığımızda bir düşüş gösteriyor olsa da, Türkiye ve AB ülkelerinde yakın rakamlar gördüklerini belirterek, "Tarıma bağlı sektörler ele alınacak olunursa bu rakam daha da yükselecektir. Çünkü tarım bütün sektörlerin ana tedarikçisi, ana üreticisi rolündedir. Tarımın önüne çıkan en önemli meselelerden biri de tarımsal işgücüdür. Klasik tarım işçiliği ile geçimi sağlayan kesimin düşmesinin sebebi, tarımsal verimliliğin artması ile beraber ortaya çıkmıştır. O işsizliği başka sektörlerdeki sorunu gideren bir durum olarak değerlendirmek daha faydalı olmuştur. Türkiye'nin AB üyeliği çerçevesi şeklinde gelişen Kırsal Kalkınma projelerinin gelişimi önemlidir. TKDK, Tarım ve Orman Bakanlığımızın şemsiyesi altında buluşup çok kıymetli teknik güzel çalışmalar üretiyorlar. Bakanlığımızın eğitimleri sayesinde çiftçilerimizin AB desteklerinden yararlanması bizleri mutlu etmektedir. Böyle bir program düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar ise, AB Yeni OTP ile uzun vadeli gıda güvenliğini sağlamak için; Akıllı, Sürdürülebilir, Rekabetçi, Dirençli ve Çeşitlendirilmiş bir tarım sektörüne geçişi amaçladığını belirterek, "Ortak Tarım projesi için AB bütçesinden 2021-2027 yılı için toplam 386 milyar Euro bir bütçe ayrılmıştır. Türkiye Ortak Tarım Politikası Ağı ile Ülkemizde tarım ve kırsal kalkınma programlarının; daha etkin uygulanması, daha iyi programlar geliştirilmesi, mevcut programlar arasında koordinasyonun sağlanması, paydaş katılımının artırılması, iletişim ve işbirliğinin teşvik edilmesi ve yenilikçi yaklaşımlarının benimsenmesi amacıyla kurulmuştur" diye konuştu.

Toplantı Tarım Reformu Genel Müdürlüğünden Ziraat Mühendisi Dr. Şenay Sevengör'ün sunumuyla devam ederken, katılımcılarla soru-cevap gerçekleştirildi.