Bugüne kadar yaklaşık 100 ülkede 1,7 milyonun üzerinde satılan Duster’ın üretimine, Bursa Oyak Renault Otomobil Fabrikaları’nda start verildi.

Türkiye’nin Duster’ı Renault Duster, Bursa Oyak Renault Otomobil Fabrikaları’nda üretilmeye başlandı. Renault Group Türkiye, Uluslararası Oyun Planı 2027 kapsamında Türkiye’nin otomotiv endüstrisindeki rolünü pekiştirecek ilk adımı attı. Bugüne kadar yaklaşık 100 ülkede 1,7 milyonun üzerinde satılan Duster’ın üretimine, Bursa Oyak Renault Otomobil Fabrikaları’nda start verildi. Duster, Aralık 2023’te İstanbul’da açıklanan ‘Renault Uluslararası Oyun Planı’ çerçevesinde Renault markası altında Bursa’da üretilerek tüm Türkiye’de satışa sunuluyor. Türkiye otomotiv endüstrisi için oldukça önemli olan bu girişim, markanın uzun yıllara dayanan vizyonunun Türk teknolojisiyle birleşmesinin somut bir sonucu olarak öne çıkıyor.

Renault Group ve güçlü ortağı OYAK’ın 55 yıldır Türkiye’de hayata geçirdiği yatırımlar, ülkenin sanayi altyapısını güçlendirirken uluslararası kalite standartlarının sağlanmasına da katkı sunuyor. Oyak Renault’da yapılan modernizasyon ve yenilikler, tesisi Türkiye’nin en ileri üretim merkezlerinden biri haline getiriyor. Bu çalışmalar, Renault’un bölgede kalıcı bir endüstriyel varlık oluşturma hedefini de destekliyor.

“Dünya genelindeki diğer ülkeler için de bir ihracat merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz”

Türkiye’nin Renault Group için kritik bir merkez olarak önemli bir rol üstlendiğini ifade eden Renault Group Türkiye CEO’su Jan Ptacek, “Bugün Türkiye’deki her 7 otomobilden biri, Renault logosunu taşıyor. Stratejimiz; yerli üretim, yeni ürünler ve elektrifikasyon üzerine odaklanıyor. Hedefimiz, Türkiye’deki pazar liderliğimizi daha da güçlendirmek. Bunun için Bursa fabrikamızın endüstriyel varlığı büyük önem taşıyor. Oyak Renault fabrikası, Türkiye’nin en büyük binek otomobil üretim kapasitesine sahip. Aralık 2023’te açıkladığımız ‘Renault Uluslararası Oyun Planı’ kapsamında, 2027 yılına kadar Türkiye’de 4 yeni modelin üretimine başlanacağını duyurmuştuk. Bu planın ilk adımını, Oyak Renault’ta Renault Duster üretimine geçerek attık. 2027’ye kadar devreye alacağımız 3 yeni modelle Türkiye pazarındaki liderliğimizi güçlendirmeyi ve Bursa fabrikasını sadece Avrupa için değil, dünya genelindeki diğer ülkeler için de bir ihracat merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz. Ayrıca, 2025 yılının ilk yarısında yeni nesil hibrit motor üretimine geçmeye hazırlanıyoruz. Tüm bu gelişmelerle birlikte, mühendislik ekiplerimizi güçlendirme çalışmalarımıza da hız kesmeden devam ediyoruz” diye konuştu.

“Böylesine önemli bir modelin Türkiye’de üretiliyor olması kullanıcı kitlesi açısından büyük önem arz ediyor”

Duster’ın uzun yıllardır dünya genelinde oldukça popüler olan ve severek kullanılan bir model olduğunu ifade eden MAİS Genel Müdürü Dr. Berk Çağdaş, “Böylesine önemli bir modelin Türkiye’de üretiliyor olması, gerek Türkiye otomotiv endüstrisi gerekse Türkiye’deki kullanıcı kitlesi açısından büyük önem arz ediyor. OYAK’ın girişimi ve destekleriyle Türkiye’de hayata geçirdiğimiz “Renault Uluslararası Oyun Planı” kapsamında, modelin üretimi Renault markası altında Bursa’da bulunan Oyak Renault Otomobil Fabrikaları’nda gerçekleşiyor. Bu başarıda, OYAK Genel Müdürü Sayın Süleyman Savaş Erdem’in vizyonu çok önemli. Bu yalnızca ekonomik ve ticari bakımdan bir başarı değil, aynı zamanda başta Türkiye otomotiv endüstrisi olmak üzere OYAK şirketleri olarak bizim için büyük bir gurur kaynağı. Renault Duster’ın A’dan Z’ye Türkiye’de gerçekleşen üretim süreci ile hem Renault’nun Türkiye’deki başarısını pekiştiriyor hem de ülkemizin sanayisi ve ekonomisine önemli katkılar sağlıyoruz. Bundan daha büyük bir gurur ve mutluluk olabileceğini düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.

“2025 yılında faizler düşer ve kur sabitlenirse otomotiv talebinin yine 1 milyon adetler olması mümkündür”

2023 yılından bir hayallerinin olduğunu ve bugün itibariyle bu hayalin gerçekleştiğini ifade eden Çağdaş, “Daha önce Duster’in hibrit modelini daha önce satmaya başlamıştık ama buradaki LPG’li modeli ilk defa tamamen Türkiye ve Türk işçisi tarafından üretildi. İlk aracımızı bugün banttan indirdik. Duster, Türkiye’nin sevdiği bir araç. Bu satış rakamlarımıza yansıdığını görebiliyoruz. Ben bu LPG’li modellerin önümüzdeki 3-4 yıl içerisinde önem kazanacağına inanıyorum. Sadece Türkiye’de değil dünyada da süreç bu şekilde. 2024 yılı her markada olduğu gibi bizim içinde zor geçti. Sene başında olan seçim süreci otomotiv sektörünün talep dengesini değiştirdi. Dolayısıyla satış adeti olarak iyi ama finansal anlamda çok iyi bir beklenti olmadı genel anlamda. Bizim için satış adetimizi sattık. Hedeflediğimiz müşteri memnuniyetini sağladık. Finansal anlamda da kötü değiliz. 2025 yılında ise faizlerin aşağı gelmesi durumu ve kurların dengelenmesi gerçekleşirse otomotiv talebinin yine 1 milyon adetler civarında olması muhtemeldir. Daha düzgün şekilde artan piyasa bekliyorum” şeklinde konuştu.

Renault Duster, son teknoloji ile donatılan Oyak Renault Otomobil Fabrikaları’nda üretiliyor

Açıklamaya göre, Oyak Renault Fabrikası, Renault Group’un endüstriyel dönüşüm vizyonu kapsamında modernizasyon ve dijitalleşme çalışmalarını başarıyla sürdürüyor. Endüstriyel Metaverse gibi yenilikçi teknolojilerin entegrasyonu sayesinde, üretim süreçlerinde daha yüksek verimlilik ve kalite sağlanıyor. Ayrıca, yapay zekâ ve kestirimci bakım sistemleriyle fabrika süreçleri daha esnek ve çevik hale gelirken, karbon ayak izi de büyük ölçüde azaltılıyor. Renault Group’un Endüstri ve Kalite dönüşüm hedefleri doğrultusunda, Bursa’daki üretim süreçleri, global standartlarda bir kalite ve sürdürülebilirlik seviyesiyle şekilleniyor. Türkiye’nin en ileri üretim merkezlerinden biri olan Oyak Renault, Renault Group’un rekabet gücünü artıran bir üretim üssü olmayı sürdürüyor.