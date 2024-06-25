Nijerya'da kolera salgını nedeniyle ölü sayısı 53'e yükseldi. Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi (NCDC) Direktörü Jide İdris'in yaptığı açıklamaya göre, ocak ayından bu yana salgın 31 eyalete yayılmış durumda ve 107 bölgede 1528 kolera vakası tespit edildi. İdris, salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 53'e ulaştığını belirtti.

İdris ayrıca, ocak ayından beri vaka ölüm oranının yüzde 3,5 seviyesinde olduğunu ve bunun Nijerya'yı "yüksek risk" kategorisine soktuğunu söyledi. Bu nedenle hükümet, Ulusal Kolera Acil Durum Operasyon Merkezi'ni devreye sokmuş durumda.

Geçen yıl Nijerya'da 3 binden fazla kolera vakası kaydedilmiş ve 100'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Kolera, "Vibrio" bakterisi tarafından bulaşan ve kontamine yiyecekler veya su yoluyla yayılan bir hastalıktır. Şiddetli ishal ve su kaybına neden olarak, tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabilir. Nijerya'da temiz su kaynaklarının yetersizliği ve yetersiz tıbbi müdahale, kolera ve diğer bulaşıcı hastalıkların yayılma riskini artırıyor. Ülkede sıtma, çocuk felci, tifo ve maymun çiçeği virüsü gibi diğer salgın hastalıklar da sıkça görülmektedir.