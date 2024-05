Yeni Türkiye Partisi (YTP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, çay alım fiyatının 35 TL olarak güncellenmesi gerektiğini söyledi.

2024 yılı yaş çay alım fiyatı kilogram başına 17 lira, üreticilere verilen destekleme bedeli ise 2 lira olarak belirlenmişti. YTP Genel Başkanı Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, çay alım fiyatıyla ilgili açıklama yaptı. Çayın üretimi, toplanması ve nakliyesine varıncaya kadar zor şartlar altında üretilen vazgeçilemez bir ürün olduğunu söyleyen Yılmaz, "Çay üreticisi her şekilde sübvanse edilmelidir. Rize şartlarını en iyi bilen insanlardan biri olarak şunu söylemek isterim ki, ülkenin her yanında keyifle günün her saati yudumlanan çay keyfi üreticinin keyfini kaçırmamalıdır. Yağmur çamur, dere tepe demeden çay alım noktasına varıncaya kadar coğrafi şartları en zor olan bu ürünün fiyatı bütün bu şartlar ve üretenin sağlığından verdiği taviz göz önüne alınarak hesaplanmalıdır. Açıklanan fiyatın kilo başına 35 TL olarak güncellenmesini arzu ediyoruz" diye konuştu.