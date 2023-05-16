Konserden konsere koşan Oğuzhan Koç, önce Mersin’de daha sonra Adana’da sevenleriyle buluşurken, doğum gününü de sahnede kutladı.ADANA (İGFA) - Yoğun konser maratonuna devam eden Oğuzhan Koç bu hafta sonu da hız kesmedi.

Koç, Cuma akşamı Mersin’de, dün de Adana Jolly Joker’de sevenlerinin karşısına çıktı.

Biletleri günler öncesi tükenen konserlerde Oğuzhan Koç söylediği şarkılarla seyirciyi mest etti.

Dün aynı zamanda Oğuzhan Koç’un doğum günüydü. 38 yaşına giren müzisyeni sanatçı dostları gün boyu sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla kutladı.

Gecenin sürprizi ise Koç’un ekibinden geldi. Şarkı söylediği esnada sahneye gelen doğum günü pastası eşliğinde hayranları ıslık ve alkışlarıyla tezahürat yaptı.

Oğuzhan Koç pastanın üzerindeki mumları üflerken duygularını, “Bu sefer sadece kendi adıma değil tüm ülkem için dileğim” şeklinde dile getirdi.