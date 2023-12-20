1 Ocak 2024 tarihinden itibaren turizm amaçlı konut kiralamalarında önemli değişikliklere gidilecek. Yapılan düzenleme ile konut sahipleri, turizm amaçlı kiralamadan önce izin belgesi almak zorunda kalacak. İzin belgesi olmadan konutlarını turistik kiraya verenlere, her bir konut için 100 bin lira idari para cezası uygulanacak ve izin belgesi alabilmeleri için 15 gün süre tanınacak. Ancak bu süre içinde izin belgesi almayanlar için ciddi bir yaptırım öngörülerek 500 bin lira idari para cezası kesilecek.

Ayrıca, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren şehirler arası yolcu taşımacılığında kullanılan otobüsler için araç takip cihazı takma zorunluluğu getirilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından belirlenen "Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi"ne otobüslerin konum, tarih ve saat bilgileri 2 dakikalık periyotlarla elektronik olarak iletilerek denetlenecek.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yapılan düzenlemeyle ise, cep telefonlarının IMEI numaralarının kayıtlarına ilişkin süreçlerde de değişiklikler yapılacak. İthal veya imal edilen cep telefonlarının IMEI numaralarının kaydı, ithalatçı veya imalatçı tarafından BTK'nin belirlediği elektronik ortamda yapılacak. Ayrıca, Mobil Cihaz Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olup 1 yıl boyunca kullanılmayan veya 1 Ocak 2024'ten önce 7 yıl boyunca kullanılmayan IMEI numaraları otomatik olarak devre dışı bırakılacak.

Restoran ve kafe işletmelerine yönelik Ticaret Bakanlığı'nın yeni düzenlemesiyle, yılbaşından itibaren fiyat listeleri giriş kapılarına yerleştirilecek. Lokanta, restoran ve kafelerde tarife ve fiyat bilgilerinin giriş kapısında ve masaların üstünde tüketicilere açık ve okunabilir şekilde sunulması sağlanarak, müşterilerin fiyat karşılaştırması yapmaları kolaylaştırılacak ve ekonomik çıkarlarının korunması hedeflenecek.

Son olarak, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından devreye alınacak İnşaat Demiri İzleme Sistemi (İDİS) ile inşaat demirleri üretim aşamasından nihai satış veya inşaat kullanımına kadar izlenebilecek. Bu sistem verileri, çeşitli bakanlıklar ve Gelir İdaresi Başkanlığı ile paylaşılacak, böylece sektördeki denetim ve takip süreçleri güçlendirilecek.