Yeni yıla rekor bir başlangıç yapan gram altın, 2024'ün ilk işlem gününde Kapalıçarşı'da tarihi zirvesini gördü. Saat 10.07 itibarıyla gram altın, 1979 liradan işlem görerek gününe yükselişle başladı. Ancak, sabah saatlerinde Kapalıçarşı'da 08:40 civarında 2059 liraya çıkarak tarihi yüksek seviyeyi elde etti. Şu an itibarıyla ise gram altın, saat 10.41'de 1981 liradan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 3.330 lira, Cumhuriyet altını ise 13.282 liradan alıcı buluyor. Ons altın ise 2 bin 74 dolar seviyesinde bulunuyor.