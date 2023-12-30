Yılın sonuna yaklaşırken, akaryakıt fiyatlarındaki son gelişmeler dikkat çekiyor. Özellikle Brent petrol fiyatlarındaki artış ve dövizdeki dalgalanmalar, 3 Ocak'ta benzine ve motosine yapılacak muhtemel yeni Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zamlarını beraberinde getiriyor.

20 Aralık Çarşamba gününden itibaren geçerli olan zamla birlikte, benzinin litre fiyatına 1 lira 49 kuruş, 22 Aralık Cuma gününden itibaren geçerli olan diğer bir zamla motorinin litre fiyatına da 1 lira 61 kuruş eklenmişti.

Şu anki güncel akaryakıt fiyatları şehir bazında şu şekilde:

Bursa:

Benzin: 35.26 TL

Motorin: 37.80 TL

İstanbul:

Benzin: 34.45 TL

Motorin: 37.15 TL

Ankara:

Benzin: 35.17 TL

Motorin: 37.77 TL

Bu gelişmelerle birlikte, akaryakıt fiyatlarındaki bu yükselişin, yeni yılda da devam etmesi bekleniyor.