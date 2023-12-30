Yılın sonuna yaklaşırken, akaryakıt fiyatlarındaki son gelişmeler dikkat çekiyor. Özellikle Brent petrol fiyatlarındaki artış ve dövizdeki dalgalanmalar, 3 Ocak'ta benzine ve motosine yapılacak muhtemel yeni Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zamlarını beraberinde getiriyor.
20 Aralık Çarşamba gününden itibaren geçerli olan zamla birlikte, benzinin litre fiyatına 1 lira 49 kuruş, 22 Aralık Cuma gününden itibaren geçerli olan diğer bir zamla motorinin litre fiyatına da 1 lira 61 kuruş eklenmişti.
Şu anki güncel akaryakıt fiyatları şehir bazında şu şekilde:
- Benzin: 35.26 TL
- Motorin: 37.80 TL
İstanbul:
- Benzin: 34.45 TL
- Motorin: 37.15 TL
Ankara:
- Benzin: 35.17 TL
- Motorin: 37.77 TL
Bu gelişmelerle birlikte, akaryakıt fiyatlarındaki bu yükselişin, yeni yılda da devam etmesi bekleniyor.Kaynak: HABER MERKEZİ