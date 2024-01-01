Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Köklüce Mahallesi'nde yaşanan olayda, elektrikli sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında dumandan etkilenen Lamba ailesinden bir anne, baba ve ikiz çocuktan biri hayatını kaybederken, diğer çocuk ise hastanede yaşam savaşı veriyor. Olay, gece yılbaşı kutlamalarının ardından evlerinde meydana geldi.

34 yaşındaki anne Nazan, 39 yaşındaki baba Enis ve 2 yaşındaki ikiz kardeşler Demir ile Kaan Lamba, gece boyunca açık halde bırakılan elektrikli sobanın neden olduğu yangınla karşı karşıya kaldı. Sabah saat 06.00 sıralarında bir komşu, Lamba ailesinin evinden yükselen dumanı fark ederek hemen itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangına müdahale ederek aileyi evden çıkardı. Ancak sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen dumandan etkilenen anne Nazan, baba Enis ve ikiz çocuklardan Kaan hayatını kaybetti. Durumu ağır olan Demir Lamba ise itfaiye ekiplerinin çabaları sonucu hayata döndürülerek Adana Şehir Hastanesine sevk edildi.

Olay sonrasında polis ekipleri, yangının sebebini belirlemek amacıyla detaylı bir inceleme başlattı.