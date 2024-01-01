Bilecik’te gece geç saatlere kadar kutlama yapan vatandaşların 2024 yılının ilk sabahında kent ve ilçe merkezinin boş kaldığı görüldü.

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde yeni yıla girmeden bir kaç önce sokak ve caddelerde yoğunluk yaşanırken, 1 Ocak’ın resmi tatil olması nedeniyle yeni yılın ilk gününde sokak ve caddelerin boş kaldığı görüldü. Bazı esnaflar ise dükkanlarını açmazken bazıları da geç saatlerde açtı. İşe gitmeyen vatandaşlar yeni yılın ilk sabahını evinde dinlenerek geçirmeyi tercih ederken ilçede sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanmadı.