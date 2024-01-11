Otomobil fiyatlarına yeni yıl zammı geldi. 2024 yılına girilmesiyle birlikte sıfır otomobil fiyatları yüzde 10 yükseldi.

Araç sahibi olmak isteyenler indirim beklerken, gelen zamma şaşırdı. Fiyatlar iki haftada 200 bin TL yükseldi.

Yeni zam beklentisi devam ederken, En ucuz sıfır araç ne kadar oldu? İkinci el otomobil fiyatları da artacak mı? soruları da yanıt buldu.

10 GÜNDE 160 BİN TL ZAM

Satış şefi Özcan Tetik konuştuğu bir kanalda, 10 gün önce 1600 TL'ye sattıkları aracın şu an için 1760 TL civarına kadar çıktığını söyledi.

OTOMOBİL KREDİLERİNDE SON DURUM

Satış Danışmanı Burak Bektaş ise kampanyaların aynı şekilde devam ettiğini belirterek "0,99 kredi oranıyla 200-300 bin TL kredi veriliyor" dedi.

'AKŞAMA BİLE ZAM GELEBİLİR'

Araçların 150-200 bin TL zam geldiğini belirten vatandaşlar ise firmaların bazı fiyat veremediğini 'Akşama bile zam gelebilir' dediğini belirtiyor.

EN UCUZ SIFIR OTOMOBİL NE KADAR?

Yeni yıl zamlarının ardından piyasadaki en ucuz sıfır otomobil ise yüzde 8'lik zamla 813 bin TL oldu. Zamdan önceki fiyatı ise 780 bin TL'ydi.

2024'TE YENİ ZAM BEKLENTİSİ

Ancak uzmanlar, söz konusu zamların 2023 model araçlarla ilgili olduğunu belirtiliyor. 2024 model araçlar da galeriler geldiğinde rakamların biraz daha artması bekleniyor.

2024 yılında araçlara yine yüzde 5-7 arası zam bekleniyor.

İKİNCİ EL OTOMOBİL FİYATLARI ARTAR MI?

Peki sıfır araçlardaki zam, ikinci el otomobil fiyatlarını da etkiler mi? İşin uzmanlarına göre, sıfır araç stoğu fazla olduğu için bu ihtimal düşük.