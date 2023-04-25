Çanakkale Kara Savaşları’nın 108. yıl dönümü nedeniyle Conkbayırı’nda düzenlenen anma töreninde Yeni Zelanda askerleri ‘haka’ dansı yaptı.

Çanakkale Kara Savaşları’nın 108. yıl dönümünde Conkbayırı’ndaki Yeni Zelanda Anıtı’nda anma töreni düzenlendi. Törene, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Yeni Zelanda Savunma Bakanı Andrew Little, Avustralya Gazi İşleri Bakanı Min Dva Matt Keogh, Avustralya Büyükelçisi Miles Robert Armıtage, Yeni Zelanda Türkiye Büyükelçisi HE Zoe Coulson-Sinclair, Avustralya Kraliyeti temsilen Vali Governor Linda Dessau ve çok sayıda yabancı ülkelerin temsilciler katıldı.

Protokol üyeleri, anıta Yeni Zelanda Savunma Kuvvetleri Maori Kültürel Topluluğu’nun karşılama gösteriyle geldi. Törende ilahiler okunup, dua edildi. Anma töreninde Yeni Zelanda Savunma Bakanı Andrew Little konuştu. Yeni Zelanda Anıtı’na çelenkler sunularak, Yeni Zelanda ve Türkiye ulusal marşları okundu.

Konuşmaların ardından savaşta ölen Yeni Zelanda askerleri için ülke bayrağı törenle yarıya indirilerek saygı duruşu yapıldı.

Tören, Yeni Zelandalı askerlerin meşhur haka dansı ile sona erdi.