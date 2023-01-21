Yenicelilerin toplu taşıma eziyetii

İnegöl ile Yeniceköy mahalleleri arasında toplu taşıma yapan araçlardaki yoğunluk vatandaşları çileden çıkarıyor.

İnegöl ile Yeniceköy arasında toplu taşıma yapan halk otobüslerinde mesai saati başlangıcı ve bitiminde yoğunluk yaşanıyor.

Yoğunluk olduğu dönemde, otobüsler içinde adım atacak alan kalmazken vatandaşların bu rezilliğe bir çözüm bulunmasını istedi.

EK SEFER İSTİYORLAR

Özellikle mesai saati başlangıcı ve bitiş saatlerinde yoğunluk yaşanırken, yoğunluğun olduğu saatlerinde ek sefer isteniyor.