Aile sağlığı merkezi (ASM) çalışanları, Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'ne karşı, 6-10 Ocak 2025 tarihleri arasında iş bırakma eylemi yapacak.

Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Derya Mengücük, iş bırakma eylemiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin dört bir yanında fedakârca sağlık hizmeti sunan aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları olarak, adaletsiz ve insan onuruna aykırı uygulamalara karşı tepki ve itirazımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Mengücük, performansa dayalı ödeme sistemine karşı olduklarını vurgulayarak, bu sistemin iş güvencesini ve emeklilikteki güvenceyi ortadan kaldırdığını belirtti. Ayrıca, ulaşılması zor hedeflerle ücretlerin keyfi bir şekilde düşürüldüğünü ve bunun sağlık hizmetlerinin kalitesini tehlikeye soktuğunu ifade etti.