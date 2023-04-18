Kayseri amatör takımlarından Turanspor, Yeniden Refah Partisi Kayseri yöneticilerini konuk etti.

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Yeniden Refah Partisi Kayseri SKM Başkanı Ferudun Öztaş, İl Gençlik Kolları Başkanı İsmail Metin Polat , Melikgazi teşkilatı ile Milletvekili adayları Önder Narin ve Adem Kahveci seçim çalışmaları kapsamında Turanspor'u ziyaret ederek başkan Murat Canıtez ile görüştü.

Ziyarette Turanspor ile ilgili bilgiler alan heyet amatör spor kulüplerinin durumu hakkında istişarelerde bulundu.

Milletvekili adayı Önder Narin “ Yeniden Refah Partisi olarak sporun ve sporcuların yanında olduklarını, kendisinin de geçmişte sporla ilgilendiğini, meclise gitmesi durumunda her türlü desteği amatör kulüplere vereceğini , iş insanı olarak ta gelen taleplere olumlu cevap verdiğini belirtti”