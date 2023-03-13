Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Doğan Aydal, AK Parti'nin ittifak için öne sürdüğü tüm teklifleri kabul ettiğini açıkladı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Doğan Aydal'dan siyaset gündemini sarsacak bir açıklama geldi.

Geçtiğimiz günlerde ittifak için Yeniden Refah Partisi'nin kapısını çalan AK Parti'nin, toplantıda Yeniden Refah Partisi'nin öne sürdüğü şartlar ile ilgili bir gelişme yaşandı.

Aydal yaptığı açıklamada, ''AK Parti'nin kabul etmediği bir teklifimiz olmadı. Tüm maddelerimiz okundu ve hiç problem yok dendi'' ifadelerini kullandı.

YENİDEN REFAH PARTİSİNİN TEKLİFLERİ NELER?

Yeniden Refah Partisi, Güner'in sıraldığı şartlara göre, uzun süren mücadeleler sonucu kabulü sağlanan '6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un da kaldırılmasını istiyor.

Güner, "Bir ittifak yapabilmemiz için partilerin 30 maddelik şartları kabul etmeleri gerekiyor" diyerek bir paylaşım yaptı.

Güner paylaşımında şu şartları sıralamıştı:

"LGBT derneklerinin kapatılması

Tarıma ve çiftçilere destek verilmesi

6284 kalkması

Süresiz nafakanın ortadan kalması

Ahlak ve Maneviyat öncelikli eğitim sistemi inşa edilmesi"

6284 KANUNU NEDİR?

Ülkemizde her geçen gün şiddet olayları artarken 6284 sayılı kanun dönem dönem gündeme geliyor. 6284 sayılı kanun, şiddete uğrayan ya da uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirleri düzenliyor.