Yeniden Refah Partisi Bilecik Milletvekili adayları Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde yapmış oldukları seçim çalışmalarında partinin Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan’ın talepleri doğrultusunda Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan için oy istedi.Sedat CEYLAN / BİLECİK (İGFA) - Bilecik Milletvekili Adayları Ahmet Özvatan, Cafer Aslanboğa, partinin Pazaryeri ilçe Başkanı Orhan Mergen ve başkan yardımcısı Sefer Uslu Partililer ile birlikte Pazaryeri ilçesinde ve köylerinde milletvekili adaylarını tanıtıp seçim çalışmalarına başladı.

"Doğruya doğru diyen yanlışa yanlış diyen bir genel başkanımızın partisinden milletvekili adayı olmaktan gurur duyuyorum" diyen Yeniden Refah Partisi Bilecik Milletvekili Adayı Ahmet Özvatan, vatandaşlara Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan’ın 14 Mayıs Genel Seçimlerinde Cumhur ittifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan’ı neden desteklediklerini anlatarak, AK Parti hükümetini 4 yıldır en çok eşleştiren partinin Yeniden Refah Partisi olduğunu vurgulayarak, "Nasıl EYT’de İstanbul sözleşmesinde, Ayasofya’da bunu yaptıysak doğruya doğru yanlışa yanlış dediysek bunlar olduğunda genel başkanımız takdir etmiştir" diye konuştu.

Partinin diğer milletvekili adayı Cafer Aslanboğa dai memleketin yararına kim ne yaparsa yapsın Yeniden Refah Partisi olarak destekçisi olmayı sürdüreceklerini belirterek, Pazaryeri ilçesinden partisine 14 Mayıs Genel Seçimlerinde Cumhurbaşkanlığında Recep Tayyip Erdoğan’a milletvekilliğinde ise partilerine oy istediklerini söyledi.

Yeniden Refah Partisi Bilecik Milletvekili adayları ve partililer Pazaryeri ilçesindeki program sonrası Şükraniye Köyü'nde ikamet eden Osman Özcan hocayı ziyaret ederek hayır duasını aldı.