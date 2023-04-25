Yeniden Refah Partisi Kayseri Milletvekili adayı Önder Narin ve Ercan Aras vatandaşlar ile bir araya geliyor.

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Ramazan Bayramı dolayısıyla kapı kapı dolaşarak, mahalle ziyaretlerine devam eden Narin, 28. Dönem Milletvekilliği seçimlerinde Yeniden Refah Partisi’ne vatandaşlardan destek istedi.

14 Mayıs 2023’te gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimlerine sayılı günler kala çalışmalarını aralıksız sürdüren Yeniden Refah Partisi Kayseri Milletvekili Adayları , bayramda da seçim çalışmalarını aralıksız devam etti.

Gittiği her bölgede adeta vatandaşların sevgi seli ile karşılaşan Önder Narin, Ercan Aras ve beraberindeki milletvekili adayları Oruçreis Mahallesi ziyaretlerinde Genel Başkan Dr. Fatih Erbakan’ın selamlarını ileterek, bugün saat 19.00’da Kadir Has Kongre Merkezi’nde Genel Başkan Dr. Fatih Erbakan’ın katılımları ile düzenlenecek olan “Kayseri Buluşması”na vatandaşları davet ettiler.

Yeniden Refah’ın seçim beyannamesi hakkında da bilgiler veren Milletvekili Adayı Önder Narin, Kayserili birisi olarak milletvekili seçilmeleri takdirde 24 saat vatandaşın ulaşabileceği milletvekili olacağını sözlerine ekledi.