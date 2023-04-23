Yeniden Refah Partisi Kayseri Milletvekili Adayları Ramazan Bayramı dolayısıyla mahalle ziyaretleri gerçekleştirerek, vatandaşlar ile bayramlaştı. Ziyaretlerinde adaylardan Önder Narin, vatandaşın sevgi seli ile karşılaştı.

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Yeniden Refah Partisi Milletvekili Adayları Önder Narin, Ali Rızvan, Adem Kahveci, Murat Yılmaz, Cengiz Gençtürk, Gökhan Duman,Yusuf Adıyaman beraberindeki il ve ilçe yöneticileri ile birlikte Ramazan Bayramı dolayısıyla birçok mahalleyi ziyaret ederek, vatandaşlar ile bayramlaştı.

Ziyaretler kapsamında Narin ve beraberindeki adaylar Yüreğil, Karakaya,Amarat, Kermelik, Eyim, Saraycık Mahallelerini ziyaret ederek, mahalleliler ile sohbet ettiler. Gittikleri her mahallede vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaşan adaylar, kapı kapı dolaşarak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimlerinde vatandaşlardan destek sözü aldı.

Mahalle ziyaretlerinde vatadaşın sevgi seli ile karşılaşan Milletvekili Adayı Önder Narin, Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek, 25 Nisan 2023 Salı günü saat 19.00’da Kadir Has Kongre Merkezi’nde Genel Başkan Dr. Fatih Erbakan’ın katılımları ile düzenlenecek olan “Kayseri Buluşması”na vatandaşları davet etti.