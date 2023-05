Yeniden Refah Partisi İnegöl İlçe Başkanı İlhan Baykan 14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala basın açıklaması yaparak, “Dr. Fatih Erbakan’la Milli Görüşün 2. döneminde, Yeniden Refah Partisi ile şahlanışa hazırlanıyoruz” dedi.

Yeniden Refah Partisi İnegöl İlçe Başkanlığının, Milletvekili Adayları Gözde Çelik ve Celalettin Ergün ile birlikte yoğun bir saha çalışması yaptıklarını belirten Baykan, “Bu çalışmalarımızı sadece önümüzdeki seçimler için değil, gelecek nesiller için de yaptığımızın farkında ve şuurunda olarak yaptık” dedi.

Partisinin, 30 maddelik bir mutabakat metniyle ilkelerini koruyarak Cumhur İttifakı’na katıldığını belirten Baykan açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

FİKİRLERİMİZE GÜVENİYORUZ

“ 1969 Yılında çıktığımız bu yolda, bir çiçekle bahar gelmez diyenlere karşı, her bahar bir çiçekle başlar inancımızla bugünlere geldik ve bugün, Dr. Fatih Erbakan’la Milli Görüşün 2. Döneminde, Yeniden Refah Partisi ile şahlanışa hazırlanıyoruz. Bu vesile ile, 14 Mayıs 2023 Tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinin ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Seçim sürecinde her siyasi parti, kendi düşüncesi doğrultusunda fikirlerini, “varsa” projelerini anlatmaya çalıştı. Bizler de Millî Görüş’ün temsilcisi Yeniden Refah Partisi olarak, Türkiye'nin kendi insani ve ekonomik gücü ile kalkınabileceğini, öz değerlerini koruyarak ve arkasına tarihinin verdiği kuvveti alarak daha hızlı adımlarla yürüyebileceğini savunarak, halkımıza bu fikirlerimizi anlattık. Fikirlerimize güvendiğimiz için de, anlatmakla kalmadık ve Genel Merkezimiz her alanda yapacağımız projelerimizin fizibilite raporlarını da çıkartarak,bu çalışmaları kitaplaştırıp kalıcı hale getirdi.”

VATANDAŞIMIZIN TEVECCÜHÜ UMUDUMUZU VE AZMİMİZİ ARTIRDI

“ Türkiye’mizin her yerinde olduğu gibi, Yeniden Refah Partisi İnegöl İlçe Başkanlığı olarak Milletvekili adaylarımız Av. Gözde Çelik hanımefendi ve Celalettin Ergün ile birlikte bizler de yoğun bir şekilde canla başla çalıştık. Tüm merkez ve kırsal mahallelerimizde sahadaydık. Kahvehanelerde, esnafta, STK’larda, Spor Kulüplerinde sahadaydık. Kısacası her alanda, seçim öncesinde de, seçim sath-ı-mailinde de sahadaydık ve çalıştık. Çalışmalarda halkımızın bizlere göstermiş olduğu misafirperverliği, teveccühü, ilgi, alaka ve destekleri bizlerin umudunu ve azmini arttırmıştır. Bu çalışmalarımızı sadece önümüzdeki seçimler için değil, gelecek nesiller için de yaptığımızın farkında ve şuurunda olarak yaptık.”

30 MADDELİK MUTABAKAT METNİ İLE CUMHUR İTTİFAKI’NDA YER ALDIK

“ Seçimlere girerken bu şuur ve hassasiyetlerimizi, ilkelerimizi koruyarak, Yeniden Refah Partisi olarak, 30 maddelik bir mutabakat metni ile Cumhur İttifakında yer aldık. Niçin bu ittifakta yer aldığımızı Genel Başkanımız şu şekilde ifade etmiştir. Cumhur İttifakı'na katılma kararıyla ilgili, "Sayın Cumhurbaşkanı ile prensipler konusunda uzlaştık. Böyle bir adım attık. Ülkemizin 60-70 yıl sonra yeniden CHP zihniyetine teslim edilmesine vesile oldunuz” suçlamasıyla muhatap olmak istemedik. Çünkü bizim bu mutabakatı sağlamayıp, adaylığa devam etmemiz durumunda böyle bir ihtimal olması söz konusuydu. Karşı blokta tüm sol, komünist, sosyalist, ateist fraksiyonların bir araya geldiklerini gördük. FETÖ unsurlarının tamamen karşı bloğa destek olduğunu gördük. Hatta PKK mensuplarının açıkça yaptıkları açıklamalarla mevcut iktidarın devrilmesi ve karşı bloğun iktidara gelmesi için destek olduklarını görmemiz sebebi ile bu bloğun kazanmasına vesile olmak istemedik.”

MİLLETİMİZİN FERASETİNE GÜVENİYORUZ

“Önce Ahlak ve Maneviyat” diyerek başlayan mücadelemize, bugün” Milletimiz için biz varız” diyen Yeniden Refah Partisi olarak bizler Milletimizin ferasetine güveniyoruz. Bu milletin külüne üflesen altından iman çıkar. [Prof. Dr. Necmeddin Erbakan] sözünü bir kez daha hatırlatarak, “artık vakit tamam” “ Milli Görüş Meclise” diyoruz. Dua ve desteklerinizin bizimle olduğunu bilerek ve hissederek, tüm Halkımızı saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyoruz.”

