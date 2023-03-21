Mayıs ayında gerçekleşecek olan genel seçimlerde ittifakta yer almayacağını açıklayan Yeniden Refah Partisi, aday adaylığı başvurularını almaya başladı.

Partinin kadın kolları kurucu ilçe başkanlığını yapan Av. Gözde Çelik, Bursa Milletvekili Aday Adaylığı için başvuru yaptı. İlçe Başkanı İlhan Baykan’a adaylık dosyasını veren Av. Gözde Çelik, Yeniden Refah Partisi’nin ilk kadın aday adayı oldu.

Avukat Gözde Çelik yaptığı açıklamada “Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocamızın "önce ahlak ve maneviyat" düsturuyla açtığı yolda, Hakkı ve adaleti, millet iradesini üstün tutan dürüst ve yapıcı bir siyaseti önceleyen bir anlayışla, yaşanabilir bir İnegöl için, yaşanabilir bir Bursa için, Milli Sermaye ile üreten yaşanabilir bir Türkiye için, yeniden büyük Türkiye için, yeni ve adil bir dünya için Dr. Fatih Erbakan'ın önderliğinde Yeniden Refah Partisi ile bu güzide İlçemiz İnegöl'ü ve Kadim şehrimiz Bursa'yı TBMM'de en iyi şekilde temsil etmek niyetiyle 28.Dönem Milletvekili Aday Adaylığı başvuru evraklarımızı İlçe Başkanımız Sayın İlhan Baykan Beyefendiye teslim ettim. Nezaket siyasetini yeniden tesis ederek güçlü kadrolarımızla ve sağlam teşkilat yapımızla birlikte değerli hemşehrilerimize en iyi şekilde hizmet sunacağımıza inanıyorum. Şeçimlerin İnegöl'ümüze, Bursa'mıza, Ülkemize ve bütün insanlığa hayırlar getirmesini temenni ederim “ dedi.

Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı İlhan Baykan ise , “Kutlu sefer başladı,İnegöl kadın kollarımızın kurucu ilçe başkanı Av.Gözde Çelik hanımefendi teslim ederek Bursa Milletvekili Aday Adayı olmuştur. Seçimlerin Bursa'mıza, ülkemize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini temenni ediyoruz” dedi.