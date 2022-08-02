Yeniden Refah Partisi İnegöl İlçe Başkanı İlhan Baykan, Ankara Melike Hatun Cami İmamı Halil Konakçı'nın kadınlar üzerine söylediği sözler üzerinden İnegöl'de yapılan bazı konserleri eleştirdi.

İmam Halil Konakçı geçtiğimiz günlerde "Kadınlarınızın tesettürünü koruyun. Namazını kıldırt hanımına, başını örttür. Bak sokaklar ne hale geldi. Kasap dükkanı gibi! Et görmekten içimiz dışımıza çıkıyor artık. Dedelerimizin yatak odasında bile göremediği kıyafetleri biz çarşıda pazarda plajda görüyoruz. Neden? Geçtim helali haramı, hadi buna inanmıyorsun. Ya hiç mi kıskanmıyorsun? Kızın, karın öyle sokağa çıkarken, video paylaşırken hiç mi vicdanın sızlamıyor? Benim aklım bu işi almıyor. Allah sonumuzu hayretsin" sözleriyle gündem olmuştu. Konakçı'nın bu sözlerini destekleyici nitelikte açıklamalarda bulunan İlhan Baykan, Konakçı'ya sahip çıkanların da fikir, eylem ve söylemde tutarlı olmaları gerektiğini vurguladı.

Baykan bu konu üzerinden İnegöl'de yapılan Tuğçe Kandemir konseri örnek vererek, yapısı, içeriği ve sunumunun toplumun değerlerine aykırı olduğunu belirtti.

İlhan Baykan'ın açıklaması şu şekilde;

KONAKÇI HOCANIN SÖYLEMLERİ..

Burası güçlünün haklı olduğu değil, haklının güçlü olduğu yer. Burası yalnızca Allah’ın rızasının esas alındığı yer. Burası Yeniden Refah Partisi. Bu sebeple Halil Konakçı konusuna değinmeden geçemeyeceğim. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda imam- hatiplik görevini yürüten, Ankara Melike Hatun Cami İmamı Halil Konakçı, "Kadınlarınızın tesettürünü koruyun. Namazını kıldırt hanımına, başını örttür. Bak sokaklar ne hale geldi. Kasap dükkanı gibi! Et görmekten içimiz dışımıza çıkıyor artık. Dedelerimizin yatak odasında bile göremediği kıyafetleri biz çarşıda pazarda plajda görüyoruz. Neden? Geçtim helali haramı, hadi buna inanmıyorsun. Ya hiç mi kıskanmıyorsun? Kızın, karın öyle sokağa çıkarken, video paylaşırken hiç mi vicdanın sızlamıyor? Benim aklım bu işi almıyor. Allah sonumuzu hayretsin." sözleriyle gündem oldu. Yüzlerce sosyal medya kullanıcısı imamlık yapan HalilKonakçı'ya ait videoya tepki yağdırırken,bir çoğu da desteklerini açıkladılar. Yapılan yorumlar sonrası konu kısa sürede Twitter'da TT oldu.

CHP SÖYLEMLERİYLE ŞAŞIRTMADI

Tabi bu esnada bizleri hiç de şaşırtmayan, CHP’ li Millet Vekillerinin konu ile ilgili çıkışları oldu.CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin’in imam Konakçı'yı hedef aldığı konuşmasında, aslında Halil Konakçı hocanın nezdinde, CHP zihniyetini milli ve manevi değerlere olan kin ve düşmanlığını bir kez daha ortaya koymuş oldu. CHP zihniyetinin klasik, tepeden bakma, küçük görme, aşağılama gibi batı ve batıl fikri yapısı bir kez daha ortaya çıktı. Tüm imamlarımızın affına sığınarak Gürsel Tekinin sözlerinden ufak bir kısmını hatırlatmak istiyorum. “Bunlar imam filan değil. Bunlar maaşlı çalışan. Kamu ahlakı olunca bunlar susar. Hırsızlık, yolsuzluk, çoluğa çocuğa tecavüz, kadın cinayeti, kul hakkı olunca ağızlarını bıçak açmaz. Çünkü bunlar müzik kutusu. Jetonu kim atarsa onun şarkısını çalarlar.” Aslında, Gürsel Tekin bu ifadeleri ile kendi zihniyetlerini tarif ettiğinin farkında değil. Yukarıda imamlar için kullandığı kelimeler ( hırsızlık, yolsuzluk, tecavüz, kul hakkı …) bugün CHP ile özdeşleşmiş kelimelerdir. CHP nin bugün taşımış olduğu zihniyet bizim zihniyetimiz değildir. Ancak imamlar ve imamlarımızın taşımış olduğu değerler bizim değerlerimizdir. CHP tarihimizi ve Milli Değerlerimizi biliyor olsa, imam kavramının ne anlama geldiğini bilirdi. Milletin değerlerine saygı göstermesini, hakaret etmemesi gerektiğini bilirdi. Eğer sütçü imamı biliyor olsalar, 1919 Yılında Kahramanmaraş’ta Uzunoluk hamamından çıkan kadınları rahatsız eden işgalci askerlere ilk kurşunu sıkarak Kahramanmaraş'ta kurtuluş mücadelesini başlatanın da bir imam olduğunu bilirlerdi. Aşağıda belgesini sunduğumuz Mustafa Kemal Paşanın, Meclisin açılışı sırasında yapılacak dini törenlerle ilgili belgeden bihaber oldukları için maalesef toplumun vicdanında islam ve islami değerlerle kavgalı bir zihniyet olarak yerlerini almışlardı. Sonuç olarak Halil Konakçı hoca ne yapsaydı ? Şu ayeti yok mu saysaydı? “Haddi aşan bir topluluk oldunuz diye vazgeçip Zikir’le (Kur’an’la) sizi uyarmaktan geri mi duralım?” (Zuhruf Suresi 5. Ayet)

TUĞÇE KANDEMİR KONSERİ..

“Gelelim diğer konuya. İnegöl Belediyemizin 29 Temmuz 2022 tarihinde düzenlemiş olduğu 35. Uluslararası Kültür Sanat Festivalinde sanatçı Tuğçe Kandemir konseri. Bu ve buna benzer programların yapısı, içeriği, sunumu ve ortamına, Halil Konakçı hocamızın sözlerinin ne kadarı isabet ediyor acaba. Toplumuzda “Halil Konakçı hoca yalnız değildir” paylaşımları elbette doğrudur ama kim kimin yanında, kim kiminle hareket ediyor, bir bakmak lazım. Fikirde birlik, söylemde birlik ve de eylemde de birlik olmak lazım. Fikirde, eylemde ve söylemde de tutarlı olmak tüm siyasetçiler için vazgeçilmez bir haslet olmalıdır.”