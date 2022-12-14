Yeniden Refah Kadın Kolları Başkanı Yakut Aşkin, Murat Övüç’ün İnegöl’e kadınların düzenlediği bir program kapsamında getirilmesini eleştirerek, “Programın iptalini istiyoruz” dedi.

Murat Övüç’ün İnegöl’de kadınlar tarafından düzenlenen bir programa davet edilmesi ve konuk olarak beklenmesine tepkiler çığ gibi büyüyor. Konu ile alakalı açıklamalarda bulunan Yeniden Refah Partisi Kadın Kolları Başkanı Yakut Aşkin, “Toplumumuzun değerlerine hakaret eden, milletimizi ve inançlarımızı küçümseyen bu gibi şahısların İnegöl’ümüzle anılmasına şiddetle karşı çıkıyoruz. Konu ile alakalı yetkilileri göreve çağırıyoruz ve programın iptalini istiyoruz” dedi.

Aşkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

DEĞERLERİMİZE VE MİLLETİMİZE HAKARET EDİYOR

“İnegöl’de kadınlar matinesi altında düzenlenen bir programa konuk olarak Murat Övüç’ün katılacağını üzüntüyle öğrendik. Toplumsal değerlerimize ve milletimize karşı hakaretlerde bulunan bu şahsiyetin ilçemize eğlence amaçlı getirilmesini doğru bulmuyoruz. Bu şahsiyet 2020 yılında İzmir depremi sonrasında yapmış olduğu paylaşım ile tepkileri toplamıştı. Hatırlarsanız bu tepkilere karşılık da ‘cahil halk’ , ‘sizle aynı ülkede nefes almak istemiyorum’ şeklinde cümleler söyleyerek milletimizi aşağılamıştı. Bunun yanında eşcinselliği ön planda tutarak normalleştirme çabalarının olduğu da çekmiş olduğu videolarda ve söylemlerinde gayet net görülmektedir. Yine videolarda küfürler savurduğu, ahlaksız anlayışlar ve davranışlar sergilediği aleni bir şekilde ortadadır.”

PROGRAM İPTAL EDİLSİN

“Değerlerimize ve inançlarımıza aykırı bu şahsın İnegöl’e eğlence amaçlı getirilmesini biz Yeniden Refah Partisi kadın kolları olarak kesinlikle kabul etmiyoruz. Programı düzenleyenleri de kınıyoruz. Toplumumuzun değerlerine hakaret eden, milletimizi ve inançlarımızı küçümseyen bu gibi şahısların İnegöl’ümüzle anılmasına şiddetle karşı çıkıyoruz. Konu ile alakalı yetkilileri göreve çağırıyoruz ve programın iptalini istiyoruz.”