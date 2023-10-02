Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin ilçeye kazandırdığı eserlerden biri olan Yenimahalle Aile Sağlığı Merkezi (ASM), açılışa hazır.KOCAELİ (İGFA) - Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin Yenimahalle’de ikamet eden vatandaşların talebi doğrultusunda hayata geçirdiği Yenimahalle Aile Sağlığı Merkezi projesinde sona gelindi.

Mahallelerin acil ihtiyaç ve önceliklerine göre kalıcı çözümler üreten Başkan Çiftçi, Yenimahalle sakinlerinin talepleri doğrultusunda harekete geçmişti. Hızla arazi kamulaştırması yapılan, projesi hazırlanan ve inşaatı tamamlanan eser, açılışa hazır. 6 Ekim Cuma günü saat 17.00’de gerçekleşecek açılış öncesi, Yenimahalle Aile Sağlığı Merkezi’nde tüm hazırlıklar tamamlandı.

ÖNEMLİ BİR EKSİKLİĞİ GİDERECEK

Beyannamede yer almayan ve vatandaşların talebi doğrultusunda hazırlanan proje, kompleks yapısıyla dikkat çekiyor. Yenimahalle Aile Sağlığı Merkezi, 2 kattan oluşuyor. Giriş katında kadınlara özel spor salonu ve muhtarlık ofisi, ikinci katta ise Aile Sağlığı Merkezi hizmet verecek. Yenimahalle’nin önemli bir eksikliğini giderecek proje kapsamında aynı alanda yapılan parka yenileri de ilave edilerek mahalle sakinlerinin nefes alması sağlanacak.

İKİNCİ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ

Geçtiğimiz ay Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü ile imzalanan protokol sonrasında Sağlık Müdürlüğü’ne devri yapılan Yenimahalle ASM, Yenimahalle’deki ikinci aile sağlığı merkezi olma özelliğini taşıyor. Çayırova’nın kalabalık mahalleleri arasında yer alan ve aile sağlığı merkezi ihtiyacının yoğun bir şekilde hissedildiği Yenimahalle’de tamamlanan proje sonrasına ASM sayısı ikiye yükseltilmiş olacak ve mahalle sakinleri birinci basamak sağlık hizmetleri ihtiyacını daha rahat bir ortamda gidermiş olacak. Öte yandan giriş katında yer alan kadınlara özel spor salonu, Çayırovalı kadınlara sağlıklı yaşam konusunda katkı sağlayacak.