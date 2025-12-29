İHALE İLANI
B.YENİŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
İşin Nevi: Belediyemiz Yaş Sebze ve Meyve Toptan Ticaret Alanında bulunan ürün işlenebilen 13 adet (Kapı No: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14) 125 m2 lik depoların, 3 adet (Kapı No:1-2-7) 21 m2 lik konteyner işyerlerinin, 4 adet (Kapı No:3-4-5-6) 10,5 m2 lik konteyner işyerlerinin ve 1 adet 45 m2 lik kahvehanenin 01 Ocak 2026 - 31 Aralık 2026 tarihleri arasında 1 yıllığına kiralanması işi, 08/01/2026 Perşembe Günü saat 14:00’da 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereği Açık Teklif Usulü ile Belediye Meclis Salonunda, Belediye Encümenince ihale edilecektir.
- 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14 Depoların her birinin bir yıllık kira bedeli 122.000,00 TL olup; geçici teminat tutarı 3.660,00 TL dir.
- 1-2-7 Konteyner işyerlerinin her birinin bir yıllık kira bedeli 68.000,00 TL olup; geçici teminat tutarı 2.040,00 TL dir.
- 3-4-5-6 Konteyner işyerlerinin her birinin bir yıllık kira bedeli 34.000,00 TL olup; geçici teminat tutarı 1.020,00 TL dir.
- Kahvehanenin bir yıllık kira bedeli 501.000,00 TL olup; geçici teminat tutarı 15.030,00 TL dir.
- İhaleye katılabilmek için;
a- Kanuni ikametgah belgesi, nüfus kayıt örneği, kimlik fotokopisi
b- Geçici teminatı yatırdığına dair makbuz.
c- İstekliler adına vekaleten ihaleye katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kişilerin Noter tasdikli vekaletnameleri.
ç- Ticaret ve Sanayi Odası veya Meslek Odalarından alınmış güncel faaliyet belgesi.
d- Önceki yıllardan belediyemize borcu bulunan mükellefler ihaleye iştirak ettirilmez.
- Bir istekli pazar içerisinde en fazla 4 adet ürün işleme deposu kiralayabilir. İki adet depo kiralamak isteyenler karşılıklı depoları kiralamak durumundadır.
- İhaleye katılacak olan isteklilerin belediyemize kira, icar, emlak vergisi, Çtv vb. borçları olmadığına dair Tahakkuk servisinden alacakları borcu yoktur yazısı.
- Ödeme şekli: Sözleşme imzalanması esnasında tamamı peşin ödenecektir.
- İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içinde Kırsal Hizmetler Müdürlüğünde görülüp, istenildiğinde; 500-TL ücret karşılığı verilir.
İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17. Maddesi gereğince ilan olunur.