YENİŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN DEPOLAR VE İŞYERLERİ KİRAYA VERİLECEK

İHALE İLANI

B.YENİŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN



İşin Nevi: Belediyemiz Yaş Sebze ve Meyve Toptan Ticaret Alanında bulunan ürün işlenebilen 13 adet (Kapı No: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14) 125 m2 lik depoların, 3 adet (Kapı No:1-2-7) 21 m2 lik konteyner işyerlerinin, 4 adet (Kapı No:3-4-5-6) 10,5 m2 lik konteyner işyerlerinin ve 1 adet 45 m2 lik kahvehanenin 01 Ocak 2026 - 31 Aralık 2026 tarihleri arasında 1 yıllığına kiralanması işi, 08/01/2026 Perşembe Günü saat 14:00’da 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereği Açık Teklif Usulü ile Belediye Meclis Salonunda, Belediye Encümenince ihale edilecektir.

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14 Depoların her birinin bir yıllık kira bedeli 122.000,00 TL olup; geçici teminat tutarı 3.660,00 TL dir. 1-2-7 Konteyner işyerlerinin her birinin bir yıllık kira bedeli 68.000,00 TL olup; geçici teminat tutarı 2.040,00 TL dir. 3-4-5-6 Konteyner işyerlerinin her birinin bir yıllık kira bedeli 34.000,00 TL olup; geçici teminat tutarı 1.020,00 TL dir. Kahvehanenin bir yıllık kira bedeli 501.000,00 TL olup; geçici teminat tutarı 15.030,00 TL dir. İhaleye katılabilmek için;

a- Kanuni ikametgah belgesi, nüfus kayıt örneği, kimlik fotokopisi

b- Geçici teminatı yatırdığına dair makbuz.

c- İstekliler adına vekaleten ihaleye katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kişilerin Noter tasdikli vekaletnameleri.

ç- Ticaret ve Sanayi Odası veya Meslek Odalarından alınmış güncel faaliyet belgesi.

d- Önceki yıllardan belediyemize borcu bulunan mükellefler ihaleye iştirak ettirilmez.

Bir istekli pazar içerisinde en fazla 4 adet ürün işleme deposu kiralayabilir. İki adet depo kiralamak isteyenler karşılıklı depoları kiralamak durumundadır. İhaleye katılacak olan isteklilerin belediyemize kira, icar, emlak vergisi, Çtv vb. borçları olmadığına dair Tahakkuk servisinden alacakları borcu yoktur yazısı. Ödeme şekli: Sözleşme imzalanması esnasında tamamı peşin ödenecektir. İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içinde Kırsal Hizmetler Müdürlüğünde görülüp, istenildiğinde; 500-TL ücret karşılığı verilir.

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17. Maddesi gereğince ilan olunur.

