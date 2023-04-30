Bursa'nın Yenişehir ilçesinde Tüm Emeklilerin Sendikası'nın genel kurulunda yönetim, disiplin ve denetleme kurulları yeni isimlerle takviye edildi.Gürhan ADANA - Yenişehir Memleket / BURSA (İGFA) - Tüm Emeklilerin Sendikası Bursa Yenişehir Şubesi'nin genel kurulu yapıldı.

Sendika binasındaki genel kurulda yeni isimler görev aldılar. Sendika Yenişehir Şube Başkanı Cevat Demir, birikimli isimlerle yönetim kademelerinin şekillendiğini söyledi. Demir, önümüzdeki günlerde yönetim kurulunun toplanarak görev dağılımını yapacağını kaydetti.

Seçim sonucunda Yürütme Kurulu'na, Yusuf Akdere, Kemalettin Baştürk, Erkan Erdem, İsmail Orhan, Adnan Özçetin, Ali Demir, Aziz Bolelli seçildi.

Disiplin Kurulu, Hacı Çam, Serdar Fidan, Muzaffer Armağan'dan, Denetleme Kurulu ise Hediye Çavdar, İsmail Babacan, Cevat Demir'den oluştu.