27. Dönem AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bursa Yenişehir Havalimanı'ndan yeni uçuşların başlayacağını duyurdu. Esgin, 10 Kasım itibariyle Sun Express ile karşılıklı olarak Bursa-Antalya ve Bursa-Çukurova (Adana-Mersin) uçuşlarının hizmete gireceğini belirtti. Esgin, açıklamasında şunları ifade etti:

"Müjdeli bir haber! Bursa Yenişehir Havalimanı'ndan yakında yeni uçuşlar başlıyor. 10 Kasım itibariyle Sun Express ile karşılıklı Bursa-Antalya ve Bursa-Çukurova (Adana-Mersin) uçuşlarımız hayırlı olsun. Bursa'ya ve Bursa Yenişehir Havalimanı'na inanıyoruz."

Bu yeni uçuşlar, Bursa'nın ulaşım ağını genişletirken, hem yerel hem de bölgesel bağlantıları artıracak