Örnek No:55*

T.C.

YENİŞEHİR İCRA DAİRESİ

2026/95 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/95 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

İşbugazete veya internet haber sitesinde yapılan taşınmaz satış ilanı nüshasınınkendisine tebliğ yapılamayan ilgili ve taraflara tebliğ yerine kaim sayılacağı ilan olunur.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Bursa İli, Yenişehir İlçesi, Ebeköy Köyü, Köyiçi Mevkii Mevkii, 150 Ada, 1 Parsel, 694,22m² yüzölçümüne sahip, betonarme ev,ahşap ev ve arsası olarak tapuda kayıtlı taşınmazdır.

Taşınmazın mahallinde yapılan incelemede parsel üzerinde betonarme karkas sistemde inşa edilmiş iki katlı bina bulunmaktadır. Binanın zemin katı mesken olarak kullanılmaktadır. 1. Katın duvarları örülmüş, üzerinebetonarme tabliye olmadan ahşap tavan ve üzeri oluklu sac ile kaplanmış halde durmaktadır. Sıva, şap, kapı pencerev.s. bulunmamaktadır. Bina brüt 110m² alanındadır. Zemin kattaki mesken üç oda salon, mutfak, banyo ve tuvaletten oluşmaktadır.Bahçede hali hazırda kullanılmayan metruk halde tek katlı bina bulunmaktadır.Bina taş ve kerpiç ile inşa edilmiştir. Üzerinde kiremit örtülü ahşap çatı vardır. Bina brüt 40m² alanındadır. Bahçede ayrıca briket duvarlı üzeri kiremit örtülü çatı ile kapatılmış samanlık vardır. Samanlığın duvarları sıvasızdır. Samanlık brüt 15x5= 75m²alanındadır.

Bursa İli Yenişehir İlçesi Ebeköy KöyüYenişehir / BURSA adresli

Tapu Sicilindeki Diğer Bilgiler : Tapu Kaydı gibidir.

Taşınmaz Üzerindeki Mükellefiyetler : Mükellefiyet kaydı yoktur

Takdir Olunan Değer : 4.088.346,00 TL

Artırmaya İştirak İçin

Alınan Teminatın Nev'i ve Miktarı : 408.834,60 TL

Taşınmazın Son İmar Durumu : Yok,1/100.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Kapsamı Dışında Kırsal Yerleşim alanında kalmaktadır. Yapılara ait bina yapı ruhsatı bulunmamaktadır. 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında bulunmamaktadır.

Kıymeti : 4.088.346,00 TL

KDV Oranı : %20 (Satışı yapılan taşınmazın teslim tarihi itibariyle ilgili Vergi oranlarının değişmesi halinde teslim tarihinde yürürlükte olan vergi oranları üzerinden vergi tahsilatı yapılacaktır)

Kaydındaki Şerhler:Mükellefiyet kaydı yoktur

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/09/2026 - 14:52

Bitiş Tarih ve Saati : 22/09/2026 - 14:52 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/10/2026 - 14:52

Bitiş Tarih ve Saati : 19/10/2026 - 14:52

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.