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BURSA / YENİŞEHİR KAYMAKAMLIĞI

MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN

SATIŞ İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR

Sıra No İli İlçesi Mahallesi Cinsi Ada Parsel Yüzölçümü

(m²) İmar Durumu Hazine Hissesi Tahmini Bedeli (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Tarihi İhale Saati Açıklama 1 Bursa Yenişehir Kızılhisar Çalılık 128 15 5.795,66 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında Tarım Alanı Tam 985.000,00 246.250,00 31.10.2024 09:30 Kadastro yolu bulunmamaktadır. 2 Bursa Yenişehir Reşadiye Çalılık 112 31 2.342,97 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında Tarım Alanı Tam 635.000,00 158.750,00 31.10.2024 10:00 Kadastro yolu bulunmamaktadır. 3 Bursa Yenişehir Süleymaniye Tarla 103 49 5.050,85 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında Tarım Alanı Tam 780.000,00 195.000,00 31.10.2024 10:30 Kadastro yolu bulunmamaktadır. 4 Bursa Yenişehir Marmaracık Göl Tarla 119 3 5.489,11 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında Tarım Alanı Tam 2.745.000,00 686.250,00 31.10.2024 11:00 Kadastro yolu bulunmaktadır. 5 Bursa Yenişehir Hamidiye Tarla 144 3 7.372,08 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında Tarım Alanı Tam 3.700.000,00 925.000,00 31.10.2024 11:30 Kadastro yolu bulunmaktadır. 6 Bursa Yenişehir Kavaklı Ham Toprak 101 108 2.600,00 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında Tarım Alanı Tam 660.000,00 165.000,00 31.10.2024 13:30 Kadastro yolu bulunmaktadır. 7 Bursa Yenişehir Kavaklı Çalılık 125 192 3.450,00 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında Tarım Alanı Tam 865.000,00 216.250,00 31.10.2024 14:00 Kadastro yolu bulunmaktadır. 8 Bursa Yenişehir Akbıyık Ham Toprak 153 11 4.790,21 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında Köy Yerleşim Alanı Tam 3.355.000,00 838.750,00 31.10.2024 15:00 Kadastro yolu bulunmaktadır. 9 Bursa Yenişehir Mecidiye Tarla 110 18 14.549,93 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında Tarım Alanı Tam 7.300.000,00 1.825.000,00 31.10.2024 15:30 Kadastro yolu bulunmamaktadır.





1- Yukarıda tapu ve ihale bilgileri belirtilen Hazineye ait taşınmaz malların 2886 Sayılı Yasanın 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile satış ihaleleri, hizalarında belirtilen tarih ve saatlerde Yenişehir Milli Emlak Şefliğinde toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.

2-İhaleye iştirak etmek isteyenlerin; İhalelerin başlangıç saatine kadar isteklilerin yatıracakları geçici teminat makbuzu, Geçici Teminat Bedelinin banka aracılığı ile yatırılmak istenmesi durumunda ise T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı İç Ödemeler Saymanlığı adına kayıtlı bulunan TR68 0001 0000 6600 0010 0052 75 IBAN numaralı T.C. Ziraat Bankası hesabına (açıklama kısmına Mahalle Ada Parsel belirterek geçici teminat bedeli ibaresinin yazılması) yatırılarak, yapılan ödemeye ilişkin Yenişehir Malmüdürlüğünden alınacak onaylı muhasebe işlem fişinin veya 2886 sayılı Kanuna göre düzenlenmiş süresiz geçici teminat belgesi, İkametgah ilmühaberi ile nüfus cüzdan örneği (T.C. Kimlik numarası belirtir), başkası adına ihaleye katılacak olanlar için adlarına düzenlenmiş noter tasdikli vekaletname, tüzel kişilerden Vergi Kimlik numarasını belirtir belge, tebligat için Türkiye‘de adresini gösterir yazılı beyanı, özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı 2024 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya vekaletnameyi vermeleri; Kamu tüzel kişilerinin ise tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri ile vergi kimlik numarasını bildirmeleri ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge ile birlikte ihale saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

3- Şartname ve ihale dosyaları mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Şefliğinde görülebilir.

4- Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyonca herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.

5- Ortak girişim olarak ihaleye teklif verilemez.

6- İhale bilgilerini http:/www.milliemlak.gov.tr-http:/www.bursa.csb.gov.tr internet adresinden görülebilir.

7- 2886 Sayılı Kanuna göre yapılan satışlarda, satış bedelinin peşin olarak ödenmesi halinde satış bedeline ‘’%20 (Yüzde Yirmi)" indirim uygulanır. Satış bedelinin taksitle ödenmesi halinde, bedelin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanunî faizi ile birlikte tahsil edilir.

8- Bakanlığımızdan (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) alınan 25.05.2021 tarih ve 970974 sayılı yazı gereğince;” Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından yayımlanan 2024 yılı birim fiyat listesinde belirtilen oranlarda işlem bedeli alınması gerektiği belirtildiğinden; Üzerinde ihale kalan gerçek/tüzel kişilerden ihale bedeli üzerinden;

Hazine taşınmazlarının; satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) ve kullanma izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller üzerinden işlem bedeli olarak;

5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir),

5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş),

10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranında döner sermaye ücreti alınacaktır.

9- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir.

Bilgi için: Tel.: 0 224 773 00 94 İLAN OLUNUR.