Üç hafta önce hava sıcaklığının sıfırın altında 4,6'ya kadar düştüğü Bursa Yenişehir Ovası'nda meyve ağaçları önemli ölçüde zarar gördü.Gürhan ADANA - Yenişehir Memleket / BURSA (İGFA) - Gece sıcaklıklarının zaman zaman sıfırın altına indiği Yenişehir Ovası'nda don ve kırağı etkili oldu. Meyve ağaçlarıyla ilk ekim bezelye ürünlerinde ciddi oranda zararlar oluştu.

Çeltikçi köylü meyve yetiştiricisi Seyit Ali Akın, don olayı ve kırağı yağışının verdiği zararın bugünlerde ortaya çıktığını belirterek, "Klasik şeftali çeşitlerinde herhangi bir zarar söz konusu değil. Ancak İspanyol çeşidi şeftalilerde ve nektarin çeşitlerinde zararımız yüzde 80'lere kadar çıktı" dedi.

Meyve bahçelerini tarım sigortası yaptırarak önlem almasının yararını gördüğünü belirten Akın, "TARSİM'e durumu bildirdik. Bir ekip gelerek şeftali ve erik bahçelerimizde ön incelemeyi yaptılar. Zararımızın sigorta kapsamında karşılanmasını bekleyeceğiz" diye konuştu.

Don olayı ve kırağı yağışının yaşandığı günlerde meyve ağaçlarının çiçeklerine bakarak zararın anlaşılamadığını, oluşan zararın bugünlerde rahatlıkla anlaşılabildiğini anlatan Akın, sözlerini şöyle sürdürdü: "Çiçeklerin özlerinin soğuktan etkilendiği belli oluyor. Meyve ağaçlarının dallarında çiçekler var ancak içleri boş. Bunlar meyve vermeyecekler. Benim meyve bahçelerimde rekoltenin yüzde 30 oranında daha az gerçekleşeceğini tahmin ediyorum. Ağustos ayındaki hasatta 250 ton daha az meyve alacağız."