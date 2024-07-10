Bursa’nın Yenişehir ilçesinde etkili olan dolu yağışı, 2 bin dekarlık alandaki ürünlere zarar verdi.

Yenişehir ilçesine bağlı Köprühisar köyünde dolu yağışı etkili oldu. Yaklaşık 2 bin dekarlık alandaki ürünler doludan zarar gördü.

Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Sadi Aktaş, "Bugün Köprühisar köyümüzde meydana gelen dolu yağışı sonrası ayçiçeği, barbunya, biber, domates, fasulye ve tohumluk mısır ekili ortalama 2 bin dekarlık bir alanda dolu yağışının zarar verdiği tahmin edilmektedir. Yetkili kurumlarımız olayın ilk anından itibaren hasar tespit çalışmalarına başladı. Net rakam bu hafta içinde ortaya çıkar. Tüm çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Konunun sonuna kadar takipçisi olacağımızın bilinmesini isterim" diye konuştu.

Aktaş, "Dolu yağışı sonrası diğer köylerimiz ile yapılan görüşmelerde zarar olmadığı bilgisi ulaştı. En sağlıklı net bilgi gerekli incelemeden sonra kamuoyuna aktarılacaktır" dedi.