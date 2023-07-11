Bursa’nın Yenişehir ilçesinde bulunan bütün okulların temizliği ve boya işleri belediye tarafından yapılacak.

Yenişehir Belediyesi eğitime katkı sağlamaya devam ederken diğer yandan da ilçede asfaltlama ve parke çalışmalarını devam ettiriyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Davut Aydın, “Göreve geldiğimiz andan itibaren ilçede bulunan bütün okulların boya badana temizlik işleri yapılırken diğer ihtiyaçlar gideriliyor. Çocuklarımız için ne yapsak azdır. Verdiğimiz sözleri yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Diğer yandan ilçemizde asfaltlama çalışmaları devam ediyor. Alparslan Türkeş Bulvarı’ndan Derviş Eroğlu Bulvarına kadar tek taraflı tretuvarları yapıldı. Karşı tarafta ise hem emniyet şeridimiz hem bisiklet yolumuz ve tretuvarımız yapılıyor. Biz işimizi yapmaya devam ediyoruz. İsteyen gelip görebilir. Boş işlerle uğraşacak vaktimiz yok” diye konuştu.