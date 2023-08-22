Bilecik’te çıkan orman yangını Yenişehir ilçesindeki ormanlık alana sıçradı. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın rüzgarın etkisiyle Hayriye köyü sınırlarında tekrar etkisini gösterdi.

Yangın, 15.30 sıralarında Yenişehir’in Terziler köyü mevkiindeki ormanlık alana sıçradı. 200 personel, AFAD’a bağlı ekipler ve 28 itfaiye aracı, 20 iş makinesi, 5 yangın söndürme helikopteri ve köylüler yangını köye sıçramadan kontrol altına almayı başardı. Fakat akşam saatlerinde Bilecik mevkiinde etkisini gösteren rüzgar, alevleri tekrar Yenişehir’e bağlı Hayriye köyü sınırına taşıdı. Çok sayıda ekip yangını tekrar kontrol altına almak için seferber oluyor.

Terziler Köyü Muhtarı Rıza Aslan "Ekiplerle beraber çok şükür yangın köye sıçramadan kontrol altına alındı. Helikopterler ve itfaiye ekipleri bu bölgede çok çalıştı. Yangının köye sıçramasını engellediler. Köylülerimiz de canla başla ekiplere destek oldu. Allah beterinden korusun." ifadelerine yer verdi.