Bursa’nın Yenişehir ilçesinde sokak ve caddelerde asfaltlama çalışmaları devam ediyor.

Yenişehir’de belirlenen sokak ve caddelerde asfaltlama ve parke taşı çalışmalarının yapımı devam ediyor.

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, “Öncü Caddesinde asfalt kaplama çalışması hız kesmeden devam ediyor. İlçemize bağlı Öncü caddesinde bin 700 metrekarelik alan alt zemini sağlamlaştırıldı. Yakın zamanda asfaltlanacak. Hemşerilerimize göstermiş oldukları sabırdan dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah birkaç güne çalışmalar bitecek.Yine bayram sonrasında belirlediğimiz noktalarda asfaltlama ve parke taşı çalışmalarımız devam edecek” diye konuştu.

Başkan Aydın, “Her zaman yanımızda olan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş’a ve ekibine teşekkür ederim” dedi.