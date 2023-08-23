Bilecik’in Osmaneli ilçesinde başlayan ve Bursa’nın Yenişehir ilçesine sıçrayan orman yangını, 100’ün üzerinde araç, 250 personel ve 7 helikopterlerin özverili çalışmasıyla sabahın ilk ışıklarıyla kontrol altında alındı. Alevler tamamen söndürülürken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Orman yangını, dün 15.30 sıralarında Bilecik’te başlayıp Yenişehir’in Terziler köyü mevkiindeki ormanlık alana sıçradı. Köylülerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. AFAD, sivil arama kurtarma ekipleri ve köylülerin de desteği ile kontrol altına alınan alevler saat 22.00 sıralarında rüzgarın etkisiyle tekrar büyüdü.

Çok sayıda ekip yangını tekrar kontrol altına almak için seferber olurken, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, gece 02.00 sıralarında alevlerin kontrol alındığını açıkladı.

100’ün üzerinde araç, 500 personel, 7 uçak ile birlikte sabahın ilk ışıklarına kadar yapılan müdahale sonucu, alevler söndürüldü. AFAD, DSİ ve Karayolları ekiplerinin de araçlarıyla mücadele ettiği yangında, soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangından geriye griye dönmüş orman alanı görüntüsü kaldı.