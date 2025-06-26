Marmaracık ve Seymen mahalleleri arasındaki bölgeden yükselen alevleri fark eden vatandaşlar durumu hemen itfaiyeye bildirdi. Orman içindeki elektrik hatlarında meydana gelen ardı ardına patlamalar çevrede endişeye yol açarken, bu anlar cep telefonlarıyla görüntülendi.

Yangına ilk anda müdahale eden Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, hem havadan hem de karadan yürütülen yoğun çalışmayla alevlerin etkisini azalttı. Müdahaleye 2 helikopter, 19 arazöz, 54 farklı iş ve hizmet aracı ile 177 personel katıldı. Ekiplerin yangını tamamen kontrol altına alma çalışmaları aralıksız sürüyor.

Ayrıca Yıldırım ilçesindeki Uludağ eteklerinde bulunan Cumalıkızık köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan başka bir yangın ise ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden söndürüldü.