Yenişehir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümünde MHP’li Belediye Başkanı Davut Aydın’ın yaptığı konuşma, törene katılanları hem düşündürdü hem duygulandırdı.

Tarihi belediye meydanında ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun temsili olarak canlandırıldığı törene Kaymakam Rahmi Köse, Garnizon Komutan Vekili Yarbay Lütfi Kocamanoğlu, siyasi partilerin ilçe başkanları, muharip gaziler, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Tarihi belediye binasının balkonundan bir konuşma yapan Belediye Başkanı Davut Aydın, Yenişehir’in milli mücadele yıllarında Yunan askerleri tarafından tam 5 kez işgal edildiğini hatırlattı. Cephenin ortasında kalan Yunan’ın Yenişehir’in kurucusu Osman Gazi’den intikam alırcasına ilçeyi ateşe verdiğini, Türk tarihinin izlerini taşıyan birçok yapıyı yerle bir ettiğini hatırlatan Davut Aydın, “Bir Yunan askerinin günlüğüne de yazdığı gibi o kara günlerde ilçemiz ve köyleri bir fırın misali yanıyordu. Kızılhisar, Ebeköy, Terziler, Köprühisar, Rustum, Beypınar, Kirazlıyayla, Yıldırım, Örencik, Kavaklı ve Menteşe gibi aklınıza hangi köy geliyorsa İşgalciler, kapkara dumanların yükseldiği Yenişehir’imizde masum halka tarihinin en kara ve en utanç verici günlerini yaşatıyor, her türlü haysiyetsizliğe imza atıyordu. Yunan, Türk milletine olan nefretini Osmanlı devletinin ve ilçemizin kurucusu Osman Gazi’nin diyarı Yenişehir’de kusuyor, eyleme döküyordu. Bu topraklardan sadece Türk’ü değil, Türk’ün izini taşıyan taşı toprağı bile yok etmek istiyordu” dedi.

“O kadar caniydiler ki; halılarını ve kilimlerini çaldıkları camilerimize doldurdukları masum insanlarımızı petrolle ateşe vererek diri diri yakmaktan keyif alıyorlardı” diyen Başkan Aydın, özellikle çocuklara ve gençlere seslendi.

“Gençler; Bu kutlu topraklar, düşmandan geri alındığı gün, hırsız ve katil sürüsü, geride ne bir servet ne bir ekili tarla ne bir hayvan ne de bizlere yaşanabilecek bir ev bırakıyordu. O yüzden sakın tarihi bugünün şartlarıyla değerlendirmeyin. Sizlere anlatmaya çalıştığım acı tarihi sürekli aklınızda tutun” vurgusunu yapan Başkan Aydın, şöyle devam etti: “Bakın; balkonundan konuşma yaptığım belediye binamız 101 yıl önce bugün, yağmacı, soykırımcı Yunan’ın top atışlarıyla yıkılmış, ateşe verilmiş ve üstünden dumanlar tüter haldeydi. Evet bugün Yenişehir’imizi topyekûn ayağa kaldırdık ve cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağız şükürler olsun. Lakin sakın unutmayın! Eğer çalışmazsak, üretmezsek, üstüne bir de milli şuurumuzu yitirirsek, bugün bize hala medeniyet dersi vermeye kalkan katiller sürüsü, yine bu toprakları kirletip, binlerce yıllık Türk yurdunda her türlü tecavüz ve cinayeti işlemekten geri durmayacaktır.

Şükürler olsun ki cumhuriyetimizle birlikte şahlanan Yenişehir’imiz bu gurur gününde üretimiyle ticaretiyle, çiftçisiyle işçisiyle dimdik ayakta. Yenişehir doğru yerde, doğru duruşta. Yenişehir, Türk milletinin yanında, Türklüğün tarafında ve vahdetin yolunda. Bu duygularla; milli mücadelemizin başkomutanı Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşlarını, Yenişehir ve çevresinde Yunan ordusu ile kahramanca savaşan Cemal Bey komutasındaki Gökbayrak Taburunun yiğitlerini, Kazım Özalp komutasındaki Ertuğrul Grubunun aslanlarını, Deli Halit Paşa’yı, Şükrü Naili Paşa’yı isimli isimsiz bütün kahraman şehitlerimizi ve rahmeti rahmana kavuşan gazilerimizi rahmet, saygı, şükran ve dualarla anıyorum.

Ruhları şad mekanları cennet olsun.”