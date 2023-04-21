Bursa'nın Yenişehir ilçesinde ramazan ayı boyunca geceleri insanları sahura uyandıran davulcular, bayramın ilk günü de geleneği bozmayarak davulunu bayram için çaldı.Gürhan ADANA/Yenişehir Memleket

BURSA (İGFA) - Yenişehir'de Ramazan Bayramı'nın birinci gününde davul çalarak 1 aylık emeğinin karşılığında hediyeler kabul eden Mustafa İskele, geleneklerin azalsa da hâlâ varlığını sürdürdüğünü anlattı. 25 yıldır Kurtuluş Mahallesi'nde davul çaldığını söyleyen İskele, "O yıllarda davulculara daha çok çorap, havlu, fanila ve mendil gibi hediyeler veriliyor, ev yapımı meyve suları ikram ediliyordu. Eskiler, bugün de bu gelenekten vazgeçmediler" diye konuştu.

Evlerin önünde davul çalıp mani söyleyen İskele, 1 ay boyunca verdiği emeklerin karşılığında bayramda bahşiş ve hediyeler topluyor. Hızla değişen yaşam koşullarının gelenekler üzerindeki etkisinin yadsınamayacağını anlatan İskele, "Her şeye rağmen özellikle 'eski insanlar', geçmişi günümüzde de yaşatıyorlar. Bizlerse onların gönüllerinden ne kadar bahşiş koparsa o kadarına razı oluyoruz" dedi.

25 yıldan beri sanatını icra ettiğini ifade eden İskele sözlerini şöyle tamamladı: "Davul sesi hiçbir zaman eskimeyecek. Hâlâ halkımız davul sesini duymak, davul sesiyle uyanmak istiyor. Geçmişteki ilgiyle bugünkü ilgi arasında sanıldığı kadar fark yok. Davulun sesi hep hoş gelecek."