Bursa Yenişehirli öğrenciler, çıkardıkları okul gazete ve dergilerinin satışından elde ettikleri geliri deprem bölgesindeki afetzedelere bağışladılar.Gürhan ADANA - Yenişehir Memleket / BURSA (İGFA) - Yenişehir Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi ve Yusuf Ateş Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, okullarında hazırladıkları gazete ve dergilerin satışını gerçekleştiriyorlar. Öğrenciler gazete ve dergi satışından elde ettikleri geliri deprem bölgesine gönderiyorlar.

Okullarında gazete çıkaran Yenişehir Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi öğrencileri, Belediye Başkanı Davut Aydın'ı makamında ziyaret ettiler. Öğrenciler tarafından kaleme alınan gazeteyi inceleyen Başkan Aydın, "Öğrencilerimiz gazetenin satışında elde edilen geliri AFAD aracılığıyla deprem bölgemize bağışladılar. Öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Çalışan üreten gençlik oldukça her zaman başarılı oluruz" dedi.

Öte yandan Yusuf Ateş AİHL öğrencileri de Edeb-i Hayat adlı bir dergi yayımlamaya başladılar. Okul Müdürü Osman Aydın, Edebiyat öğretmeni Hilmi Özen ve Edeb-i Hayat Kulübü öğrencileri, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Ayaz ve Şube Müdürü İrfan Karakuş'a çıkarmış oldukları Edeb-i Hayat isimli dergilerini takdim ettiler.

Öğrenciler, elde edilen nakdi yardımları AFAD aracılığıyla deprem bölgesine gönderileceğini belirttiler. Milli Eğitim Müdürü Ayaz da emeği geçenlere teşekkür etti.