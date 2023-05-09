Kurtlar Vadisi ve Kolpaçino’nun unutulmaz karakterlerini oynayan Abidin Yerebakan, a Gazete’yi ziyaret etti. İnegöl’de çekimleri başlayan filmi hakkında bilgi veren Yerebakan, “Film, uyuşturucu baronlarının kapışmasını ve karakterlerin kendi hikayelerinin olduğu iyi bir sinema filmi olacak” dedi.Mehmet ÇETİNKAYA/ A GAZETE (BURSA İGFA) Kurtlar Vadisi’nin ‘Çapsız Abidin’i, Kolpaçino’nun ‘Ekrem Ağabey’i olarak hafızalara kazınan Abidin Yerebakan, TRT 1’de yayınlanan Al Sancak dizisi ve İnegöl’de çekilen ‘D.O.Z.’ filmi hakkında a Gazete’ye açıklamalarda bulundu.

Al Sancak dizisinin asılında Milli Savunma’da gelinen noktayı aktararak Türk Silahlı Kuvvetleri’ni konu aldığını ancak kendi içerisinde birçok hikaye taşıdığını söyleyen Yerebakan, "Oynadığım Vedat karakterini çok içselleştirdim. Severek oynuyorum. Şimdiye kadar 11 bölüm oldu” dedi.

‘MAKAS ARALIĞI ÇOK FARKLI’

Oynadığı dizi ve filmlerden oldukça farklı kitlelere hitap ettiğini, makas aralığının çok farklı olduğunu aktaran Abidin Yerebatan, “Kurtlar Vadisi’yle çıkış yaptık. 30 yaş üstü kitle beni Kurtlar Vadisi’yle tanıyor. Kolpaçino, 5 yaşından 30 yaşına kadar herkesi yakaladı" dedi.

Kolpaçino’da ölü bir karakteri oynayacağını duyduğunda şaşırdığını belirten Yerebakan, “İşi bana Şafak getirdi. ‘Ağabey ölüyü oynar mısın’ dedi. ‘Ölüyü nasıl oynayacağım’ dedim. Yazıldı, oynadık, sonuç çok da iyi çıktı ve Ekrem Ağabey efsane oldu” dedi. Polat Yağcı’nın yapımcılığında haziran ayında Kolpaçino 4’ün çekileceğini söyleyen Abidin Yerebakan, “Kolpaçino 4’ü çekmelerinin sebebi de Ekrem’i oynatmak” dedi.

“‘EKMEK TEKNESİ’ İÇİN GİDİYORUM SANDIM”

Kurtlar Vadisi’nin yapılma amacının, ondan önce yapılan Deli Yürek dizisine mafya dizisi denmesi olduğunu söyleyen Abidin Yerebakan, “Yıllarca Osman Sınav, ‘bu bir mafya dizisi değil, bir Dadaloğlu hikayesi’ dedi. Bu tezleri çürütmek için ‘alın size mafya dizisi’ diye bunu yazdılar” diyerek kendisinin ilk çağrıldığı zaman ‘Ekmek Teknesi’ için gittiğini düşündüğünü söyledi. Yerebakan sözlerine, “O zamanlar Osman Sınav'ın üç işi vardı. Hayat Bağları, Ekmek Teknesi ve Kurtlar Vadisi. Uzun bir süre bekledim. Bir gün arayıp ‘Ben hastanede çalışıyorum iznim bitiyor’ dedim. 'Yazdığım bir iş var seni oraya göndereceğim' dedi. Beni ‘Bir Yıldız Tutuldu’ dizisine gönderdi. O dizide birkaç bölüm oynadım. Ondan sonra Kurtlar Vadisi’ne geçtim. Aslında şaşırdım. Ben komik adamım, bir kontrol edelim dedim. Osman Sınav bana şunu söyledi; 'Çıkalım sokağa kaç kişi sana komik diyecek diye soralım, sen mafya rolü için uygunsun’” diyerek devam etti.

TÜRKİYE’YE MAFYA KARAKTERİNİ SEVDİREN ADAM

Abidin karakterinin Türkiye’ye mafya karakterini sevdiren adam olduğunu söyleyen Abidin Yerebakan gülerek, “Adam öldürünce günaha girdiğini söyleyen, ‘oruç sakata girdi’ diyen bir adamdı Abidin. Ben liseyi kravat takmamak için sadece boğazlı kazakla okudum. Dizide de mafyanın kravat takması gerekiyor. Ben ‘takamam’ dedim. Kravatı ben çıkardım, ben çıkarınca Memati de çıkardı derken kravat iptal oldu’ ifadelerini kullandı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ GİBİYDİ

Kurtlar Vadisi’nin ilk 97. bölüme kadar başka bir dizi, Pusu olarak devam edince ise bambaşka bir dizi olduğunu aktaran Abidin Yerebakan, “İlk 97 bölümü Türkiye’nin en iyi oyuncuları oynadı. Şampiyonlar Ligi gibiydi. Onlarla çalışmış olmak da benim için ayrı bir avantaj oldu” sözlerini söyledi.

D.O.Z. FİLMİ ÇEKİMLERİ BAŞLADI

İnegöl’de çekimleri başlayan kendisinin Rauf, Halil İbrahim Kalaycıoğlu’nun Fatih, Boğaç Aksoy’un ise Gökhan karakteri ile başrol oynadığı D.O.Z. filmi hakkında bilgi veren Yerebakan, İnegöllü bir iş insanı olan ve büyük ses getiren Bordo Bereliler: Suriye ve Bordo Bereliler 2: Afrin filmlerinin unutulmaz ismi Erdoğan Yaprak’ın yapımcılığını, yönetmenliğini ise Taner Bahadır’ın üstlendiği filmin isminin, filmdeki karakterlerin baş harflerinden oluştuğunu aktaran Yerebakan, “Film, uyuşturucu baronlarının kapışmasını ve içerisinde başka hikayelerin olduğu iyi bir sinema filmi olacak. İnşallah iyi bir film olacak” ifadelerini kullandı.

Filmdeki baronlardan birini canlandıran Abidin Yerebakan, “İnegöl’e gelen ilk Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş olduğu için karakterin adını Rauf koyduk. Güzel bir iş çıkacağına inanıyorum” dedi.

FİLMDE ÖZ YEĞENİ DE OYNUYOR

Filmin kendisi için ayrı bir özelliği olduğunu söyleyen Yerebakan, “Kan bağıyla değil, can bağıyla bağlı olduğum öz yeğenimi oynattım. Onun da ilk deneyimi oldu. Şans getireceğine inanıyorum” şeklinde konuştu.

‘DİJİTALLEŞMEYLE KALİTE YÜKSELDİ’

Dijitalleşmeyle sinema çok farklı bir boyut kazandı. Gelinen teknolojinin film, dizi çekimlerinin oldukça kolaylaştırdığını söyleyen Abidin Yerebakan, “Önceden 35’lik filmle çekilen filmlerin şimdi dijitale geçmesi büyük avantaj oldu.

Kalite yükseldi. Dijitalde oyun olmadığında tekrar baştan alamıyorduk, ama artık kolaylıkla sahneleri tekrar çekebiliyoruz. Kurtlar Vadisi’nde oynadığım dönemde drone yoktu, yüksekten çekilen sahneler için helikopter kaldırıyorduk. Şimdi ise bu iş oldukça kolaylaştı” dedi.

Dijital platformların bambaşka bir mecra olduğunu, televizyon ile çok ayrı taraflarda olduğunu söyleyen Yerebakan, “Bu mecra sinema ve televizyon gibi görünen ama alakası olmayan bir mecra.

Çünkü sadece paranla izleyebiliyorsun. Dolayısıyla reklam gelirleri de oraya kayacak. Her türlü sektör oraya yöneleceği için bu taraf ucuz kalacak. Ne yayıncı tercih edecek ne de yapımcı” ifadelerini kullandı.