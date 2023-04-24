Başkentte kırsal kalkınmayı artırmak amacıyla yerel üreticilere arpadan buğdaya sıvı gübreden mazota kadar pek çok alanda desteklerde bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesi, yüzde 75’i hibe yüzde 25’i çiftçi katkı payı olan sebze fidesi desteği dağıtımına başladı.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı önceleyen desteklerle Başkentli üreticilerin yüzlerini güldürmeye devam ediyor.

Hem kent hem de ülke ekonomisini canlandırmayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, Başkentli çiftçilere geçtiğimiz yıl 9.5 milyon sebze fidesi dağıtırken bu yıl da 14 milyon sebze fidesi desteğinde bulunacak.

DAĞITIMLAR AYAŞ VE GÜDÜL’DE BAŞLADI

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, yüzde 75’i hibe yüzde 25’i çiftçi katkı paylı olan sebze fidesi dağıtımına Ayaş ve Güdül ilçelerinde başladı.

Ekipler, Ayaş ve Güdül’de üretim yapan 236 çiftçiye 2 bin 564 adet domates ve 2 bin 579 adet biber olmak üzere toplam 5 bin 143 adet sebze fidesi dağıttı.

BAŞKENTLİ ÇİFTÇİLERDEN ABB’YE TEŞEKKÜR

Ankara Büyükşehir Belediyesinin kırsal kalkınmayı artırmak için sebze fidesi desteğinden faydalanan Ayaşlı ve Güdüllü çiftçiler desteklerinden dolayı ABB’ye teşekkür ederken memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdi:

-İdris Dursun: “10 senedir çiftçilik yapıyorum. Ankara Büyükşehir Belediyesinin dağıttığı sebze fideleri çok kaliteli… Bu hizmetten çok memnum daha önce nohut, arpa ve mazot desteğinden de faydalandım.”

-Necmiye Kalaycı: “Ankara Büyükşehir Belediyesinin çiftçilere yönelik desteklerinden çok memnunum. Bugüne kadar sebze fidesi ve sıvı gübre desteğinden faydalandım. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

-Alaattin Dursun: “Ankara Büyükşehir Belediyesinin bugüne kadar çiftçiler için dağıttığı bütün desteklerden faydalandım.”

-Caner Koşak: “Maliyetlerin arttığı bu zamanlarda Mansur Başkan’ımızın verdiği bu destek bize nefes gibi geldi. Sebze fidesinden önce mazot desteğinden faydalandım. Ankara Büyükşehir Belediyesinin verdiği bu destekler olmasaydı ürünlerimizi ekemeyecektik.”

-Abdullah Demir: “25 senedir çiftçilik yapıyorum. Ankara Büyükşehir Belediyesinin sebze fidesi desteğinden çok memnunum. Çünkü dışarıda alamadığımız ürünleri yarı fiyatıyla alıyorum. Daha önce de buğday, nohut ve mazot desteğinden faydalandım. Bu destekler olmasaydı ürünleri cebimizden alacaktık ve maliyetimiz yükselecekti.”

-Mustafa Erel: “Ankara Büyükşehir Belediyesinin sebze fidesi desteği uygulamasından memnunum devamını da bekliyoruz.”

-Mehtap Canatak: “Ankara Büyükşehir Belediyesinin üreticilere yönelik başlattığı kırsal kalkınma destekleri bizler için çok büyük bir destek… Sebze ağırlıklı çalıştığım için sadece sebze fidesi desteğinden faydalandım bugüne kadar. Desteklerinden dolayı Başkanımıza teşekkür ediyorum.”

-Mustafa Özdoğan (Gençali Mahallesi Muhtarı): “Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a vermiş olduğu desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkesten de Allah razı olsun.”

-Yusuf Öztürk: “Sebze fidesi desteğinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ayaş’a çivi çakandan Allah razı olsun… Mansur Başkan’ımıza da bu yakışır.”

-Fatih Yılmaz: “Ankara Büyükşehir Belediyesinin sebze fidesi desteği üretimimize büyük bir katkı sağlıyor. Mağduriyetimizi önlüyor. Minnettarız.”

-Ferruh Dömeke: “25 yıldır almadığımız desteği Mansur Yavaş döneminde aldık. Mansur Başkan’ımızdan ne istediysek aldık.”